Madhyamam
    Football
    Football
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 6:42 AM IST

    വല കുലുക്കാനാ​യെടാ

    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​ക്ക് നാ​ളെ കി​ക്കോ​ഫ് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് Vs കൊ​ച്ചി
    വല കുലുക്കാനാ​യെടാ
    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ അ​യ്യ​പ്പ, എ​സ്.​എ​ൽ.​കെ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫി​റോ​സ് മീ​രാ​ൻ, സി.​ഇ.​ഒ മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, റാ​പ്പ​ർ വേ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​പ്പി​ന് സ​മീ​പം 

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള പ്ര​ഥ​മ സീ​സ​ൺ നി​ർ​ത്തി​യി​ട​ത്തു​നി​ന്ന് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ച​രി​ത്ര​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട എ​സ്.​എ​ൽ.​കെ ഒ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ലെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ത്ത് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ ഫോ​ഴ്‌​സ കൊ​ച്ചി എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സ​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പോ​ര​ടി​ക്കു​ക.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ക​പ്പ് കൈ​വി​ട്ട​തി​ന്റെ ക​ളി​പ്പ​ക ഒ​ടു​ങ്ങാ​തെ​യാ​ണ് ​ഫോ​ഴ്സ ക​ലി​പ്പ​ട​ക്കാ​ൻ വീ​ണ്ടും എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും കി​രീ​ട​നേ​ട്ടം യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നും പു​തി​യ ക​ളി​യ​ഴ​ക് ക​ള​ത്തി​ൽ കാ​ണി​ക്കാ​നു​മൊ​രു​ങ്ങി​യാ​ണ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഇ​റ​ങ്ങു​ക. ഇ​തോ​ടെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് കി​ക്കോ​ഫാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ളി​യാ​രാ​ധ​ക​ർ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട​ര മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ലീ​ഗി​ൽ ഫൈ​ന​ല​ട​ക്കം 33 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി, മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി, തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി, ഫോ​ഴ്‌​സ കൊ​ച്ചി എ​ഫ്.​സി, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ് എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ നാ​ല് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​​ണ്ണൂ​​രി​​നും തൃ​​ശൂ​​രി​​നും സ്വ​​ന്തം ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജ​വ​​ഹ​​ർ സ്റ്റേ​​ഡി​യ​​വും തൃ​​ശൂ​​ർ കോ​​ർ​​പ​റേ​​ഷ​​ൻ സ്റ്റേ​​ഡി​യ​​വു​​മാ​​ണ് യ​ഥാ​ക്ര​മം ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ത​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ക​ലൂ​ർ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഹോം ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ച ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി എ​ഫ്.​സി ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് ഹോം ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ക. പു​തു​താ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൂ​ന്നു വേ​ദി​ക​ളും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം, മ​ല​പ്പു​റം മ​ഞ്ചേ​രി പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ​പ്പോ​ലെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​വും.

    ഹോം ​ആ​ൻ​ഡ് എ​​വേ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​ണ് സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ നാ​ല് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ സെ​മി​ ഫൈ​​ന​​ലി​​ന് യോ​​ഗ്യ​​ത നേ​​ടും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഡി​​സം​​ബ​​ർ 14ന് ​ഫൈ​ന​ൽ ന​ട​ക്കും. 150 ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​റ് ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി അ​ണി​നി​ര​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 100 പേ​രും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 50 പേ​രു​മു​ണ്ട്. ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്പ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ൾ​പ്പ​ടെ 36 വി​ദേ​ശ താ​ര​ങ്ങ​ളും ക​രു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങും.

    sportsfootballsecond seasonSuper League Kerala
    News Summary - Super League Kerala kicks off today First match Calicut Vs Kochi
