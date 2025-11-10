Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightരണ്ടാം അങ്കം ഇന്ന്;...
    Football
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:05 AM IST

    രണ്ടാം അങ്കം ഇന്ന്; വിജയമധുരം തേടി വാരിയേഴ്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    കണ്ണൂര്‍ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ്‌.സിയും തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പന്‍സ് എഫ്‌.സിയും ഏറ്റുമുട്ടും
    kannur warriors
    cancel
    camera_alt

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ല്‍

    കണ്ണൂർ: അവസാന സെക്കൻഡുകളിലെ പിഴവിൽ വെള്ളിയാഴ്ച തൃശൂർ മാജിക് എഫ്.സിയോട് കൈവിട്ടു പോയ വിജയം തേടി കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും പന്ത് തട്ടുന്നു. ഇത്തവണ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസാണ് എതിരാളികൾ.

    രാത്രി 7.30നാണ് മത്സരം. സീസണിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ കൊമ്പൻസിന്റെ വേദിയിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ജയിച്ചു കയറിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായി വാരിയേഴ്സ് പോരിനിറങ്ങുമ്പോൾ ആ തോൽവിക്ക് കണക്ക് തീർക്കുകയാണ് കൊമ്പൻസിന്റെ ലക്ഷ്യം.

    സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ കാണികളുടെ നിറപിന്തുണയുമായി പന്ത് തട്ടുന്ന വാരിയേഴ്സിന് ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞ ലക്ഷ്യമില്ല. അതേസമയം സെമി ഫൈനൽ സ്വപ്നം കാണണമെങ്കിൽ തുടർ വിജയങ്ങൾ വേണമെന്ന നിലയില്ലാക്കയത്തിലാണ് തലസ്ഥാന നഗരിക്കാർ. ആദ്യ പാദത്തിലെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങള്‍ പൂർത്തിയാക്കിയ കണ്ണൂർ രണ്ട് ജയവും മൂന്ന് സമനിലയുമായി ഒമ്പത് പോയന്റുമായി ലീഗിൽ നാലാമതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തിന് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍നിന്ന് ഒരുജയവും ഒരുസമനിലയും മൂന്ന് തോല്‍വിയുമായി നാല് പോയന്റ് മാത്രമാണുള്ളത്.

    നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം വിരുന്നെത്തിയ ഫുട്ബാൾ മേളയെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച കണ്ണൂരിലെ കളിക്കമ്പക്കാർ കളിക്കളത്തിൽ വാരിയേഴ്സിന് പ്രചോദനമാവും. സംഘാടകരുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് ഗാലറികളിൽ ആവേശത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം തീർക്കുന്നവരെ നിരാശരാക്കാൻ വാരിയേഴ്സിനു മാവില്ല. തൃശൂർ മാജിക് എഫ്.സിക്കെതിരെ ഉജ്ജ്വലമായി കളിച്ചിട്ടും അവസാന നിമിഷം സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതിന്റെ നിരാശ കൂടി തീർക്കാനാവും അവരുടെ ശ്രമം.

    കളം നിറഞ്ഞ് കളിച്ച് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും ഉന്നം പിഴക്കുന്നതാണ് വാരിയേഴ്സ് ദൗർബല്യം. കളിപൂരം ഗോളടികളുടെ അമിട്ടുകൾ പൊട്ടുന്നതായാൽ വിജയം അവർക്കൊപ്പമാവും. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളുടെ സമർദ്ദം നേരിടുന്നതിൽ പ്രതിരോധനിര ജാഗ്രത കാണിക്കുക കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

    തൃശൂരിനെതിരെ 3-4-3 രീതി പരീക്ഷിച്ച പരിശീലകന്‍ മാനുവല്‍ സാഞ്ചസ് അതേ തന്ത്രമാവും ഇന്നും തുടരുക. മുൻ നിരയിൽ നായകൻ അഡ്മിറനോയും കണ്ണൂരുകാരനായ മുഹമ്മദ് സിനാനും വേഗം കൊണ്ടും പന്തടക്കം കൊണ്ടും ഏത് പ്രതിരോധവും തച്ചുതകർക്കാൻ പോന്നവരാണ്. മധ്യനിരയിൽ ലവ് സാംബയും എബിൻ ദാസും ഷിബിനും അസിയർ ഗോമസും ഒന്നാന്തരമായി കയറിയിറങ്ങി കളിക്കുന്നവർ. ഗോളി ഉബൈദും പിൻ നിരയിൽ മനോജ് കണ്ണനും ഗോകുലും കരുത്തറിയിച്ചവർ.

    ആദ്യ സീസണില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ച കൊമ്പന്‍സിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ പാട്രിക്ക് മോട്ട ഫോമിലെത്താത്തത് ഇത്തവണ ടീമിന്റെ മൊത്തം പ്രകടനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടതു വിങ്ങില്‍ ബ്രസീലിയര്‍ താരം റൊണാൾഡ് ഒറ്റപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളിലൂടെ എതിരാളികൾക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കളിക്കാരുടെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയും ടീമിനെ അലട്ടുന്നു. മികച്ച ഫോമിലുള്ള ഗോള്‍ കീപ്പര്‍ ആര്യനാണ് പലപ്പോഴും ടീമിന്റെ രക്ഷക്കെത്തുന്നത്. പാട്രിക്ക് മോട്ടക്കൊപ്പം അസറും ഔട്ടമെര്‍ ബിസ്‌പോയും താളം കണ്ടെത്തിയാൽ ആതിഥേയരോട് ഒരു കൈനോക്കാവുന്നവരാണ് കൊമ്പൻസ്. എങ്ങനെയായാലും കാൽപന്ത് കളിയുടെ മികവാർന്ന വിസ്മയ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ണയക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ.

    വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം

    മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ ടി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ല്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നു​ള്ള​ിൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം. തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മു​ന്‍ക​രു​ത​ലാ​യാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    7.15ന് ​സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന ഗെ​യി​റ്റു​ക​ള്‍ അ​ട​ക്കും. അ​തി​നാ​ല്‍ നേ​ര​ത്തെ എ​ല്ലാ​വ​രും സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക്ല​ബ് അ​റി​യി​ച്ചു. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന് ചു​റ്റും വി​വി​ധ സൈ​ന്‍ ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​വ​ഴി ക​ളി​കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഗെ​യി​റ്റു​ക​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. ടി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം. വി.​വി.​ഐ.​പി, വി.​ഐ.​പി ടി​ക്ക​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കി​ന് എ​തി​ര്‍ വ​ശ​ത്തെ ഗെ​യി​റ്റ് ന​മ്പ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    മ​റൈ​നേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​ര്‍ട്ട് ടി​ക്ക​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ ഗെ​യി​റ്റ് ന​മ്പ​ര്‍ ര​ണ്ടി​ലൂ​ടെ​യും കിം​സ് പ്രീ​മി​യം ടി​ക്ക​റ്റു​ള്ള​ര്‍ ഗേയി​റ്റ് മൂ​ന്നി​ലൂ​ടെ​യും എ.​ബി.​സി ഗ്യാ​ല​റി ടി​ക്ക​റ്റു​ള്ള​ര്‍ ഗേയി​റ്റ് ന​മ്പ​ര്‍ മൂ​ന്ന്, നാ​ല് വ​ഴി അ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം. വെ​ര്‍ട്ടൈ​ല്‍ ഡി​ല​ക്‌​സ് ടി​ക്ക​റ്റു​കാ​രും ഗേയി​റ്റ് ന​മ്പ​ര്‍ നാ​ലി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഡി.​ഡി.​സി പാ​ത്ത്‌​ലാ​ബ്‌​സ് പ്രീ​മി​യം, അ​സ​റ്റ് ഗാല​റി ടി​ക്ക​റ്റു​ള്ള​വ​ര്‍ ഏ​ഴാം ന​മ്പ​ര്‍ ഗെ​യി​റ്റ് വ​ഴി​യും നി​ക്ഷാ​ന്‍ ഡീ​ല​ക്‌​സ് ടി​ക്ക​റ്റു​കാര്‍ ആ​റാം ന​മ്പ​ര്‍ ഗേയി​റ്റി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballSuper League KeralaThiruvananthapuram KombansKannur Warriors
    News Summary - super league kerala kannur warriors trivandrum kombans match
    Similar News
    Next Story
    X