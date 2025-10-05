Begin typing your search above and press return to search.
    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള; കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ്.സി vs തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ് എ​ഫ്‌.​സി

    Thiruvananthapuram Kompans players training under the leadership of Captain Patrick Motta (center) -P.B. Biju
    ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പാ​ട്രി​ക് മോ​ട്ട​യു​ടെ (മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ -പി.​ബി. ബി​ജു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം നേ​രി​ടാ​നാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ് എ​ഫ്‌.​സി ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് എ​ഫ്‌.​സി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കൊ​മ്പ​ൻ​സ് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യ പാ​ട്രി​ക്ക് മോ​ട്ട​യും മ​റ്റു കൊ​മ്പ​ന്മാ​രും സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ വി​ജ​യ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ സീ​സ​ണി​ലെ ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​രം 2-1 എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കൊ​മ്പ​ൻ​സി​ന്റെ കോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ചാ​ഞ്ഞ​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഓ​ട്ട​മെ​റി​ന്റെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഗോ​ളി​ന്റെ ആ​വേ​ശം ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ക്കൊ​ല്ല​വും കൊ​മ്പ​ൻ​സി​ൽ ആ​റ് ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ ക​ളി​ക്കാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പാ​ട്രി​ക് മോ​ട്ട​യും സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ഓ​ട്ട​മ​ർ ബി​സ്‌​പോ​യും മു​ൻ സീ​സ​ണി​ലെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. ബി​സ്‌​പോ, പൗ​ലോ വി​ക്ട​ർ, റൊ​ണാ​ൾ​ഡ് മ​കാ​ലി​സ്റ്റ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന സ്‌​ട്രൈ​ക്ക​ർ​മാ​ർ. ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത് ലോ​ക്ക​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ വി​ഘ്‌​നേ​ഷ് മ​രി​യ​യെ​യും ഫെ​മി​ൻ ആ​ന്റ​ണി​യെ​യു​മാ​ണ്.

    TAGS:Football MatchSuper League KeralaKannur WarriorsThiruvananthapuram Kombans FC
