Madhyamam
    Posted On
    29 Oct 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    29 Oct 2025 9:04 AM IST

    സൂപ്പർ ലീഗ്; കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സി ഇന്ന് കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സുമായി ഏറ്റുമുട്ടും

    സൂപ്പർ ലീഗ്; കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സി ഇന്ന് കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സുമായി ഏറ്റുമുട്ടും
    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന്റെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം ജ​യി​ച്ച ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു​ടീ​മു​ം ഇറ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നാ​ലാ​മ​തു​ള്ള കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യിരുന്നു.

    മൂ​ന്നു ക​ളി​യി​ൽ ഏ​ഴു പോ​യ​ന്റാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ യോ​ദ്ധാ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത്. ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യെ​യും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സി​നെ​യും ത​ള​ച്ച​തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

