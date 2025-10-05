Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightവാ​രി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ...
    Football
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:38 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:38 PM IST

    വാ​രി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ കൊ​മ്പ​ന്മാ​ർ; തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ വീഴ്ത്തി ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    super league kerala
    cancel
    camera_alt

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സി​നെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ ക​ണ്ണൂ​ർ വേ​രി​യേ​ഴ്സ് താ​രം ടി. ​ഷി​ജി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം  - പി.​ബി. ബി​ജു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യു​ടെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സി​നെ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കൊ​മ്പു​കു​ത്തി​ച്ച് ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന് ആ​ദ്യ ജ​യം.

    28ാം മി​നി​റ്റി​ൽ പി. ​ഷി​ജി​ന്റെ ഗോ​ളും 75ൽ ​കൊ​മ്പ​ൻ​സ് താ​രം ഫി​ലി​പ്പെ ആ​ൽ​വ്സി​ന്‍ സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളും 92ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സെ​ന​ഗ​ൽ താ​രം അ​ബ്ദോ ക​രീം സാ​ബോ​യു​ടെ ഗോ​ളു​മാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രെ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യി​ട്ട​ത്. ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ താ​രം ഓ​ട്ടോ​മ​ർ ബി​സ്പോ​യു​ടെ​യും ഇ​ഞ്ചു​റി ടൈ​മി​ൽ കേ​ര​ള താ​രം വി​ഘ്നേ​ഷി​ന്‍റെ​യും വ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കൊ​മ്പ​ൻ​സി​ന്‍റെ ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ളു​ക​ൾ. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യു​ള്ള 4-3-3 ഫോ​ർ​മേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ദ്യ മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ കൊ​മ്പ​ൻ​സി​ന്‍റെ പ​രാ​ക്ര​മ​മാ​യി​രു​ന്നു ഗാ​ല​റി ക​ണ്ട​ത്. ക​ണ്ണൂ​രി​ന്‍റെ ഗോ​ൾ​മു​ഖ​ത്ത് നി​ര​ന്ത​രം ഭീ​തി പ​ര​ത്തി പാ​ഞ്ഞ​ടു​ത്ത ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ താ​രം റൊ​ണാ​ൾ​ഡ് മ​ക്ക​ലി​സ്റ്റ​നെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടാ​ൻ ക​ണ്ണൂ​രി​ന്‍റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​ക്ക് ന​ന്നാ​യി വി​യ​ർ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    റൊ​ണാ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ പ​ല നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ണൂ​ർ ഗോ​ളി ഉ​ബൈ​ദ് സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി ത​ട്ടി അ​ക​റ്റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഫ​ലം മ​റ്റൊ​ന്നാ​യേ​നെ. ക​ളി​യു​ടെ ഏ​ഴാം മി​നി​റ്റി​ൽ റൊ​ണാ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ ഇ​ടം​കാ​ല​ൻ ഷോ​ട്ട് ഗോ​ൾ പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് മു​ഴു​നീ​ളെ ചാ​ടി ഒ​റ്റം​കൈ​കൊ​ണ്ട് ഉ​ബൈ​ദ് ത​ട്ടി​ക​യ​റ്റി​യ​ത് ത​ല​യി​ൽ കൈ​വെ​ച്ച് നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കാ​നേ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടി​ക്ക് മ​റു​പ​ടി തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് കൊ​മ്പ​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ണൂ​രി​ന്‍റെ പ​ട​യാ​ളി​ക​ളും സ​ർ​വ സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ര​ച്ചു​ക‍യ​റി​യ​തോ​ടെ പോ​ര് ആ​വേ​ശ​മാ​യി. കൊ​മ്പ​ൻ​സി​നെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച് ആ​ദ്യ​ഗോ​ളും പി​റ​ന്നു.

    മ​ധ്യ​നി​ര താ​രം അ​സി​യ​ര്‍ ഗോ​മ​സ് എ​ടു​ത്ത കോ​ര്‍ണ​ര്‍ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ ഏ​ണ​സ്റ്റീ​ൻ റൂ​ബി​സ് വ്ല​സാം​ബ പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് ഹെ​ഡ് ചെ​യ്ത് ന​ല്‍കി. കൊ​മ്പ​ൻ​സ് ഗോ​ളി ആ​ര്യ​ന്‍റെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​ക്കാ​രു​ടെ​യും ക​ണ്ണു​വെ​ട്ടി​ച്ച് സെ​ക്ക​ന്‍റ് പോ​സ്റ്റി​ല്‍ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​രി​ന്‍റെ ടി. ​ഷി​ജി​ന് അ​ത് ഗോ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യു​ടെ ഏ​ഴാം മി​നി​റ്റി​ൽ​ത​ന്നെ കൊ​മ്പ​ൻ​സ് തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ താ​ര​ം ഓ​ട്ടി​മാ​ർ ബി​സ്‌​പൊ​യെ പ്ര​തി​രോ​ധ​താ​രം വി​കാ​സ് ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​ന് റ​ഫ​റി പെ​നാ​ൽ​റ്റി വി​ധി​ച്ചു. കി​ക്കെ​ടു​ത്ത ഓ​ട്ടി​മാ​ർ ബി​സ്‌​പൊ​യു​ടെ ബു​ള്ള​റ്റ് ഷോ​ട്ട് നോ​ക്കി നി​ൽ​ക്കാ​നെ ക​ണ്ണൂ​ർ ഗോ​ളി ഉ​ബൈ​ദി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. (1-1). പ​ക്ഷേ കൊ​മ്പ​ൻ​സി​ന്‍റെ ക​ള​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ തെ​റ്റി​യ​ത് 75ാം മി​നി​റ്റിലാ​ണ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സി​നാ​ൻ പാ​യി​ച്ച ശ​ക്തി​യേ​റി​യ ക്രോ​സ് ക്ലി​യ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ കൊ​മ്പ​ൻ​സി​ന്റെ ഫെ​ലി​പ്പ് അ​ൽ​വീ​സ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത് സ്വ​ന്തം പോ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത് (2-1). ഇ​ഞ്ചു​റി ടൈ​മി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 23 താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സി​നാ​ന്‍റെ ക്രോ​സി​ൽ നി​ന്ന് സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത സെ​ന​ഗ​ൽ താ​രം സാബോ ക​ണ്ണൂ​രി​ന്‍റെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​സാ​ന സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി വ​ന്ന കേ​ര​ള​താ​രം വി​ഘ്‌​നേ​ഷി​ന്‍റെ ഫ്രീ ​കി​ക്കാ​ണ് (3-2) കൊ​മ്പ​ൻ​സി​ന്‍റെ പ​രാ​ജ​യ​ഭാ​രം കു​റ​ച്ച​ത്.

    ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ പ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. അന്ന് കൊ​മ്പ​ൻ​സ് ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചിയെ നേ​രി​ടും. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി 7.30 നാ​ണ് കി​ക്കോ​ഫ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KSLFootball NewsSuper League KeralaThiruvananthapuram KombansKannur Warriors
    News Summary - Super League Kerala: Kannur Warriors FC beatsThiruvananthapuram Kombans
    Similar News
    Next Story
    X