Madhyamam
    ഗ്രാൻഡ് കിക്കോഫിനൊരുങ്ങി സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള

    മത്സരം നാളെ മുതൽ
    ഗ്രാൻഡ് കിക്കോഫിനൊരുങ്ങി സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള
    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫുട്ബാൾ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ഇ.എം.എസ് കോർപറേഷൻ സ്‌റ്റേഡിയം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന് വ്യാ​​ഴാ​ഴ്ച പ​ന്തു​രു​ളും. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വേ​ട​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മ്പോ​ൾ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് കി​ക്കോ​ഫാ​കു​മ​ത്.

    ക്ല​ബ് ഉ​ട​മ​ക​ളും സി​നി​മ താ​ര​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. പ്ര​ഥ​മ സീ​സ​ണി​ൽ ക​ളി​ച്ച ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി, മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി, തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി, ഫോ​ഴ്‌​സ എ​ഫ്.​സി, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ് എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലും പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ ലീ​ഗു​ക​ളി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ലും മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച നി​ര​വ​ധി ക​ളി​ക്കാ​ർ ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    150 ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളും 36 വി​ദേ​ശ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 100 പേ​ർ മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ലൂ​യി​സ് എ​യ്ഞ്ച​ൽ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ് (ഫോ​ഴ്‌​സ കൊ​ച്ചി), റോ​യ് കൃ​ഷ്ണ, ജോ​ൺ കെ​ന്ന​ഡി (മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി), സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ലു​ക്കാ​മി (കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌ എ​ഫ്.​സി), മെ​യി​ൽ​സ​ൻ അ​ൽ​വേ​സ് (തൃ​ശൂ​ർ എ​ഫ്.​സി), അ​ഡ്രി​യാ​ൻ സെ​ർ​ദി​നെ​റോ (ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ്), പാ​ട്രി​ക് മോ​ട്ട (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ്) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ലീ​ഗി​ൽ അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ മി​ക​വു​ള്ള വി​ദേ​ശ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    സ​ലാം ര​ഞ്ജ​ൻ സി​ങ് (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ്), മൈ​ക്ക​ൽ സൂ​സ​യ്‌​രാ​ജ് (ഫോ​ഴ്‌​സ കൊ​ച്ചി), ഗ​നി അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഗം (മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി), പ്ര​ശാ​ന്ത് കെ (​കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌ എ​ഫ്.​സി), ലെ​നി റോ​ഡ്രി​ഗ​സ് (തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ​വ​രും അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങും. മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ സ്പാ​നി​ഷ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ മി​ഗ്വേ​ൽ കോ​റ​ൽ ടൊ​റൈ​റ, തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ റ​ഷ്യ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ആ​ന്ദ്രേ ചെ​ർ​ണി​ഷോ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​മ്പ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നും സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കും.

    ‘‘ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ 94 മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ളി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 100 ആ​യി. ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചാ​ൽ സ​മീ​പ​ഭാ​വി​യി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ ടാ​ല​ന്റ് പൂ​ളാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റും’’ -സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള എം.​ഡി ഫി​റോ​സ് മീ​രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രാ​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​കാ​ലം വീ​ണ്ടും തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് -സി.​ഇ.​ഒ മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സോ​ണി സ്പോ​ർ​ട്സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യും. സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡോ​ട്ട് കോം ​ആ​ണ് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ലൈ​വ് സ്ട്രീ​മി​ങ്‌ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

