Madhyamam
    Football
    Posted On
    11 Oct 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    11 Oct 2025 7:29 AM IST

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള; ഇന്ന് കാലിക്കറ്റ് x തൃശൂർ

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള; ഇന്ന് കാലിക്കറ്റ് x തൃശൂർ
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം ജ​യം തേ​ടി കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ ത​ള​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ന് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​രാ​ജ​യ​വു​മാ​കു​മ​ത്.

    റ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ന്ദ്രെ ചെ​ർ​ണി​ഷോ​വി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൻ​കീ​ഴി​ൽ മെ​യി​ൽ​സ​ൺ ആ​ൽ​വി​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​നോ​ട് 1-0ന് ​അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ക്ഷീ​ണം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ അ​വ​രു​ടെ ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ത​ള​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. മീ​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ സെ​ർ​ബി​യ​ൻ താ​രം ഇ​വാ​നും ട്രി​നി​ഡാ​ഡ് താ​രം എം. ​ജോ​സ​ഫും ഫൈ​സ​ൽ അ​ലി​യും ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ ബി​ബി​ൻ അ​ജ​യും ലെ​നി റോ​ഡ്രി​ഗ​സും ഫോ​മി​ലാ​യാ​ൽ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന് സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ത​ന്നെ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.

    ഡി​ഫ​ന്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​നി​യ​ൻ താ​രം സോ​സ​യും പി.​ടി. റി​യാ​സും ഘാ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ഒ​സേ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​മും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ കോ​ട്ട ക​ന​ത്തു​ത​ന്നെ നി​ല​കൊ​ള്ളും. സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടി​ലെ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​ക്കാ​ര​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ റി​ങ്കോ​ണി​നെ​യും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കെ. ​പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ​യും അ​രു​ണി​നെ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫി​നെ​യും ആ​സി​ഫി​നെ​യും മെ​രു​ക്കാ​ൻ റി​യ​ൽ മാ​ജി​ക് ത​ന്നെ തൃ​ശൂ​രി​ന് ക​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും.

