    Football
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:25 AM IST

    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള; ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സിക്ക് ജയം

    ഫോ​ഴ്സ​യെ 1-0ത്തിന് തോ​ൽ​പിച്ച് കണ്ണൂർ
    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള; ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സിക്ക് ജയം
    കൊ​ച്ചി: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ജ​യം ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ് ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി. ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​നാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ, കൊ​ച്ചി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. 84ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സ്പാ​നി​ഷ് താ​രം അ​ഡ്രി​യാ​ൻ സെ​ർ​ദി​നേ​റോ നേ​ടി​യ ഗോ​ളാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് വി​രാ​മ​മി​ട്ട​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങാ​തെ എ​ത്തി​യ ക​ണ്ണൂ​ർ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യം തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ മൂ​ന്ന് ക​ളി​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യി ഏ​ഴ് പോ​യ​ൻ​റു​ള്ള ക​ണ്ണൂ​ർ പോ​യ​ൻ​റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം തോ​ൽ​വി​യാ​ണി​ത്. നി​ല​വി​ലെ റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ ഇ​വ​ർ പോ​യ​ന്റൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്.

    മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രു​ന്ന ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 17ാം മി​നി​റ്റി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​രം പി​റ​ന്ന​ത്. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച പ​ന്തു​മാ​യി ഒ​റ്റ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി​യ ക​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ ടി. ​ഷി​ജി​ൻ ബോ​ക്സി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച ഒ​രു ഷോ​ട്ട് പാ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കൊ​ച്ചി ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം പ​ന്തി​നെ വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​തെ കാ​ത്തു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണ ശൈ​ലി തു​ട​ർ​ന്ന ക​ണ്ണൂ​രി​ന് 66ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ച്ച മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​രം വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    വ​ല​ത് വി​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്നു​വ​ന്ന ക്രോ​സ് ഷി​ജി​ൻ, പോ​സ്റ്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന നി​ക്കോ​ളാ​സി​ന് ഹെ​ഡ് ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും താ​ര​ത്തി​ന്റെ ഷോ​ട്ട് ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റു​ടെ കൈ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് പ​തി​ച്ച​ത്. ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ 84ാം മി​നി​റ്റി​ലാ​ണ് ഗോ​ൾ പി​റ​ന്ന​ത്. ഇ​ട​തു​വി​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന് എ. ​ഗോ​മ​സ് ന​ൽ​കി​യ പ​ന്ത് കൃ​ത്യ​മാ​യി കൊ​ച്ചി വ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി വ​ന്ന അ​ഡ്രി​യാ​ൻ സെ​ർ​ദി​നേ​റോ.

    TAGS:Super League KeralaForca KochiKannur Warriors
