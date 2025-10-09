Begin typing your search above and press return to search.
    സൂപ്പർ കപ്പ്: പ്രീ സീസൺ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഗോവയിൽ

    സൂപ്പർ കപ്പ്: പ്രീ സീസൺ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഗോവയിൽ
    കേരള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഗോ​വ​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നത്തിൽ

    കൊ​ച്ചി: സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ​യി​ൽ പ്രീ ​സീ​സ​ൺ ക്യാ​മ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. ഗോ​വ​യി​ലെ പാ​രാ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച് ഡേ​വി​ഡ് ക​റ്റാ​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ പ്ര​ധാ​ന പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ചേ​ർ​ന്ന പു​തി​യ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ടീ​മു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്.

    വി​ദേ​ശ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ഡ്രി​യാ​ൻ ലൂ​ണ, നോ​ഹ സ​ദൗ​യി, ദു​സാ​ൻ ല​ഗാ​തോ​ർ, പു​തു​താ​യി ടീ​മി​ലെ​ത്തി​യ സ്പാ​നി​ഷ് സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ കോ​ൾ​ഡോ ഒ​ബി​യേ​റ്റ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ലു​ണ്ട്. സ​ച്ചി​ൻ സു​രേ​ഷ്, അ​ർ​ഷ് ഷെ​യ്ഖ്, നോ​റ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, അ​ൽ സാ​ബി​ത്ത്, ന​വോ​ച്ച സി​ങ്, ഐ​ബാ​ൻ​ഭ ഡോ​ഹ്ലി​ങ്, ഫ്രെ​ഡി ലാ​ൽ​വ​മ്മാ​വി​യ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​ർ, സ​ന്ദീ​പ് സി​ങ്, അ​മാ​വി​യ, അ​മെ റാ​ണ​വാ​ഡെ, പ്ര​ബീ​ർ ദാ​സ്, ബി​കാ​ഷ് സി​ങ്, നി​ഹാ​ൽ സു​ധീ​ഷ്, ഹോ​ർ​മി​പാം റു​യി​വാ​ഹ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ലു​ള്ള​ത്.

    മ​ധ്യ​നി​ര താ​രം ഡാ​നി​ഷ് ഫാ​റൂ​ഖ്​ ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ വി​ബി​ൻ മോ​ഹ​ന​ൻ, കോ​റോ സി​ങ്, ബി​കാ​ഷ് യു​മ്നം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അയ്മ​ൻ, സു​മി​ത് ശ​ർ​മ, എം.​എ​സ്. ശ്രീ​ക്കുട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​ണ്ട​ർ-23 ടീ​മി​നൊ​പ്പ​വും.

    TAGS:Kerala BlastersFootball NewsSuper CupPre-Season
    News Summary - Super Cup: Pre-season camp begins, Blasters in Goa
