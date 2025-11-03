ഡബ്ളടിച്ച് ഒബിയെറ്റ; സൂപ്പർ കപ്പിൽ വീണ്ടും കസറി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്; സ്പോർട്ടിങ് ക്ലബ് ഡൽഹിയെ വീഴ്ത്തി രണ്ടാം ജയം

ഡബ്ളടിച്ച് ഒബിയെറ്റ; സൂപ്പർ കപ്പിൽ വീണ്ടും കസറി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്; സ്പോർട്ടിങ് ക്ലബ് ഡൽഹിയെ വീഴ്ത്തി രണ്ടാം ജയംtext_fields
പനജി: സൂപ്പർ കപ്പിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം. സ്പാനിഷ് മുന്നേറ്റതാരം കോൾഡോ ഒബിയെറ്റയുടെ ഇരട്ട ഗോളിൽ സ്പോർട്ടിങ് ക്ലബ് ഡൽഹിയെ ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കാണ് മഞ്ഞപ്പട തകർത്തത്.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മൂന്നു ഗോളുകളും. 17, 22 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ഒബിയെറ്റയുടെ ഗോളുകൾ. രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ് എഫ്.സിക്കെതിരായ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിലും താരം വലകുലുക്കിയിരുന്നു. 34ാം മിനിറ്റിൽ കോറോ സിങ്ങാണ് ടീമിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടിയത്.
മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സമ്പൂർണ ആധിപത്യം പുലർത്തി. ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഈമാസം ആറിന് കരുത്തരായ മുംബൈ സിറ്റിക്കെതിരെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത മത്സരം. നിലവിൽ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ആറു പോയന്റുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സാണ് ഒന്നാമത്. ഒരു മത്സരം ജയിച്ച മുംബൈ മൂന്നു പോയന്റുമായി രണ്ടാമതും.
രാത്രി രാജസ്ഥാനെ നേരിടുന്ന മുംബൈ മത്സരം ജയിച്ചാൽ ആറു പോയന്റാകും. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും മുംബൈക്കും ഒരുപോലെ നിർണായകമാകും. ജയിക്കുന്നവർ സെമിയിലെത്തും.
