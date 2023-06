ഗോൾ വേട്ടയിൽ മെസിയുടെ തൊട്ടുപിറകിൽ സുനിൽ ഛേത്രി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ബംഗളൂരു: സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബാളിൽ പാകിസ്താനെതിരെ ഹാട്രിക് നേടിയ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കർ സുനിൽ ഛേത്രി 90 അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകളുമായി ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 89 ഗോളുകൾ നേടിയ മലേഷ്യയുടെ മുക്താർ ദാഹരിയെയാണ് മറികടന്നത്.

103 ഗോളുകൾ നേടിയ അർജന്റീനൻ ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസിയുടെ തൊട്ടുപിറകിലാണ് ഛേത്രിയുടെ പുതിയ സ്ഥാനം. 123 ഗോളുകളുമായി പോർച്ചുഗൽ ഇതിഹാസതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയാണ് ഒന്നാമത്. 109 ഗോളുകൾ നേടിയ ഇറാന്റെ അലി ദായിയാണ് രണ്ടാമത്.

