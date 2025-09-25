Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:19 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:46 PM IST

    സുബ്രതോ മുഖർജി കപ്പ് കേരളത്തിന്; ആ​റ​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് വി​രാ​മം

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ​യെ 2-0ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ
    അ​ണ്ട​ർ 17 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ബ്ര​തോ മു​ഖ​ർ​ജി ക​പ്പ് നേ​ടി​യ കേ​ര​ള ടീ​മി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ര​ണ്ടു ത​വ​ണ കൈ​ക​ളി​ൽ ​നി​ന്ന് വ​ഴു​തി​പ്പോ​യ സ്വ​പ്ന കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ ഒ​ടു​വി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട് കേ​ര​ളം. സു​ബ്ര​തോ മു​ഖ​ർ​ജി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മു​മ്പ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ര​ണ്ട് ത​വ​ണ മ​ല​പ്പു​റം എം.​എ​സ്.​പി ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ​യും ബ്ര​സീ​ലി​ലെ​യും ടീ​മു​ക​ളോ​ട് തോ​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി.

    64 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ടം വീ​ട്ടി​യ​ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ സം​ഘ​മാ​ണ്. മുഹമ്മദ് ജ​സിം അ​ലി​യാ​ണ് ടീ​മി​നെ ന​യി​ച്ച​ത്. ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ​ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​ര​ള ടീ​മി​ന്റെ മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ വി.​പി. സു​നീ​റാ​ണ്.

    ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത ടീം ​അ​ണ്ട​ർ 17 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ലി​ൽ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് അ​മി​നി​റ്റി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു.

    20ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ജോ​ൺ സേ​ന​യി​ലൂ​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി 60ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ആ​ദി കൃ​ഷ്ണ നേ​ടി​യ ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യം ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​ക്കി​യ കേ​ര​ളം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​കെ 10 ഗോ​ൾ സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത് ര​ണ്ടെ​ണ്ണം മാ​ത്രം. ഡ​ൽ​ഹി, ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ്, മേ​ഘാ​ല​യ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​സീം ന​യി​ച്ച കേ​ര​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​നെ 2-0ത്തി​നും സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ മി​സോ​റ​മി​നെ 1-0ത്തി​നും തോ​ൽ​പി​ച്ചു.

    2012ലും '14​ലു​മാ​ണ് എം.​എ​സ്.​പി ഫൈ​ന​ൽ ക​ളി​ച്ച​ത്. യ​ഥാ​ക്ര​മം യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ​യും ബ്ര​സീ​ലി​ലെ​യും ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പൊ​രു​തി വീ​ണു.

    സു​ബ്ര​തോ മു​ഖ​ർ​ജി സ്പോ​ർ​ട്സ് എ​ജ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ‍യ​ർ ചീ​ഫ് മാ​ർ​ഷ​ൽ എ.​പി. സി​ങ് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​യി ല​ഭി​ച്ചു. റ​ണ്ണ​റ​പ്പി​ന് മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​വും തോ​റ്റ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 75,000 രൂ​പ വീ​ത​വും ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 40,000 രൂ​പ വീ​ത​വു​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നം.

