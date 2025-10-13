Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 11:55 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 11:55 PM IST

    സംസ്ഥാന സീനിയര്‍ ഫുട്‌ബാള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ

    സംസ്ഥാന സീനിയര്‍ ഫുട്‌ബാള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ
    കൊ​ച്ചി: 61ാം സം​സ്ഥാ​ന സീ​നി​യ​ര്‍ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ 21 വ​രെ എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും. നോ​ക്കൗ​ട്ട് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ് ന​ട​ക്കു​ക. കേ​ര​ള ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​വി​ലെ 7.30ന് ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ കാ​സ​ർ​കോ​ട് വ​യ​നാ​ടി​നെ നേ​രി​ടും. വൈ​കീ​ട്ട് 3.45ന് ​മ​ല​പ്പു​റം-​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും. 2026 ജ​നു​വ​രി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി​ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് ഈ ​ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ക​ളി​ക്കാ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

    ദി​വ​സ​വും ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ല്‍ ജ​യി​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ള്‍ ക്വാ​ര്‍ട്ട​ര്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ കോ​ട്ട​യം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ടീ​മു​ക​ള്‍ നേ​രി​ട്ട് ക്വാ​ര്‍ട്ട​ര്‍ ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് സെ​മി​ഫൈ​ന​ല്‍. ഫൈ​ന​ൽ 21ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 3.45നും ​അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    TAGS:football championship
