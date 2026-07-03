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    Football
    Posted On
    date_range 3 July 2026 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 10:30 AM IST

    കോ​ച്ച് സ്ക​ലോ​ണി​ക്ക് 100ാം അ​ങ്കം

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    മ​യാ​മി: അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ല​യ​ണ​ൽ സ്ക​ലോ​ണി​ക്ക് സെ​ഞ്ച്വ​റി പോ​രാ​ട്ടം. നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന കേ​പ് വെ​ർ​ഡെ​യെ നേ​രി​ടാ​നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ആ​ൽ​ബി​സെ​ല​സ്തെ​യു​ടെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​ന് നൂ​റാം മ​ത്സ​ര​മാ​ണി​ത്. 2018 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഗ്വാ​ട്ട​മാ​ലെ​ക്കെ​തി​രാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ താ​ര​മാ​യ സ്ക​ലോ​ണി​യു​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം. ​റ​ഷ്യ ലോ​ക​ക​പ്പി​നു പി​ന്നാ​ലെ ജോ​ർ​ജ് സാം​പോ​ളി​ക്ക് പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യെ​ത്തി​യ സ്ക​ലോ​ണി​ക്കു കീ​ഴി​ൽ ടീ​മി​ന്റെ ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പി​നാ​ണ് ലോ​കം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. 2021, 2024 കോ​പ അ​മേ​രി​ക്ക കി​രീ​ട​ങ്ങ​ൾ, 36 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് കി​രീ​ടം, 2022 ഫൈ​ന​ലി​സി​മ കി​രീ​ടം അ​ങ്ങ​നെ തു​ട​രു​ന്നു നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ.

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