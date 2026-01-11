Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    date_range 11 Jan 2026 8:29 AM IST
    date_range 11 Jan 2026 8:29 AM IST

    സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനൽ ഇന്ന്; ബാഴ്സയും റയലും മുഖാമുഖം

    സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനൽ ഇന്ന്; ബാഴ്സയും റയലും മുഖാമുഖം
    ജിദ്ദ: സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഞാ‍യറാഴ്ച ബാഴ്സലോണയും റയൽ മഡ്രിഡും ഏറ്റുമുട്ടും. കിങ് അബ്ദുല്ല സ്പോർട്സ് സിറ്റിയിലാണ് എൽക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടം. അത്‍ലറ്റിക് ബിൽബാവോയെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളിന് സെമി ഫൈനലിൽ കശക്കിയാണ് ബാഴ്സയുടെ വരവ്. റയലാവട്ടെ അത്‍ലറ്റികോ മഡ്രിഡിനെ 2-1നും തോൽപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈനലിൽ കറ്റാലൻസ് 5-2ന് റയലിനെ തകർത്ത് കിരീടം നേടിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ കണക്കുതീർക്കുകകൂടിയാണ് സാബി അലോൺസോയുടെ സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പരിക്കേറ്റ റ‍യൽ സൂപ്പർ താരം കിലി‍യൻ എംബാപ്പെ ടീമിനൊപ്പം സൗദിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫൈനലിൽ കളിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ സസ്പെൻസ് തുടരുകയാണ്.

    TAGS:realmadridSpanish Super Cupfc BarcalonaSports News
