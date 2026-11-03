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    കളിക്കിടെ എ​തി​ർ ഗോ​ളി​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു; സ്പാനിഷ് ഫുട്ബാൾ താരത്തിന് ദാരുണാന്ത്യം

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    Spanish footballer Jesus De Miguel representing CD Tenerife in a Spanish division match
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    മ​ഡ്രി​ഡ്: സ്പാ​നി​ഷ് ര​ണ്ടാം ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം ജീ​സ​സ് ഡി ​മി​ഗ്വ​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​ഫ്.​സി അ​ൻ​ഡോ​റ​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​തി​ർ ഗോ​ളി​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് ടെ​ന​റി​ഫെ ടീം ​സ്ട്രൈ​ക്ക​റാ​യ ഡി ​മി​ഗ്വ​ലാ​ണ് വി​ട​വാ​ങ്ങി​യ​ത്. 30 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​സാ​ന മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ സ്കോ​ർ 2-2ൽ ​നി​ൽ​ക്കെ പ​ന്ത് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​യ​ർ​ന്നു ചാ​ടി​യ അ​ൻ​ഡോ​റ കീ​പ്പ​ർ ജീ​സ​സ് ​ഒ​വോ​ന​യു​ടെ കൈ ​നെ​ഞ്ചി​ലി​ടി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. അ​തി​ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ താ​ര​ത്തി​ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം വ​ന്ന് ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തീ​വ്ര പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യ​വെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. മ​ത്സ​രം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യും ഒ​വോ​ന​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ലെ​ഗാ​ന​സ് ടീം ​യൂ​ത്ത് ടീ​മി​ൽ ക​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ ഡി ​മി​ഗ്വ​ൽ ടീ​മി​ന്റെ റി​സ​ർ​വ് നി​ര​യി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കാ​സ്റ്റ​ലോ​ണി​ലെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​രാ​റി​ൽ ടെ​ന​റി​​ഫെ​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​മാ​റി​യ ഡി ​മി​ഗ്വ​ലി​ന്റെ മി​ക​വി​ലാ​ണ് ടീം ​ര​ണ്ടാം ഡി​വി​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - Spanish Footballer Jesus De Miguel Passes Away After Collision With Opposing Goalkeeper
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