സീനിയർ ടീമിന് പിന്നാലെ ജൂനിയേഴ്സും; അണ്ടർ-19 യൂറോ കപ്പിൽ മുത്തമിട്ട് സ്പെയിൻ

സീനിയർ ടീമിന് പിന്നാലെ ജൂനിയേഴ്സും; അണ്ടർ-19 യൂറോ കപ്പിൽ മുത്തമിട്ട് സ്പെയിൻtext_fields
റെക്സ്ഹാം (വെയ്ൽസ്): യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിൽ സ്പാനിഷ് ആധിപത്യം തുടരുന്നു. സീനിയർ ടീമിന്റെ യൂറോ കപ്പ് നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ അണ്ടർ-19 യൂറോ കപ്പിലും സ്പെയിൻ കിരീടം ചൂടി. വെയ്ൽസിലെ റെക്സ്ഹാമിൽ നടന്ന കലാശപ്പോരിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് കരുത്തരായ ജർമനിയെ തകർത്താണ് സ്പാനിഷ് കൗമാരപ്പട തങ്ങളുടെ ചരിത്രനേട്ടം ആവർത്തിച്ചത്.
മത്സരത്തിന്റെ ഇരുപകുതികളിലുമായി നേടിയ ഗോളുകളിലൂടെയാണ് സ്പെയിൻ ജർമനിയെ വീഴ്ത്തിയത്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് (44-ാം മിനിറ്റിൽ) ഹ്യൂഗോ ലോപസിലൂടെ സ്പെയിൻ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ഡാനിയൽ യാനെസിന്റെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിമടങ്ങിയപ്പോൾ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ നിന്നും ലോപസ് പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ (48-ാം മിനിറ്റ്) യാനെസെടുത്ത കോർണർ കിക്കിൽ തലവെച്ച് മരിയോ റിവാസ് സ്പെയിനിന്റെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. പിന്നീട് തിരിച്ചുവരാൻ ജർമനി കിണഞ്ഞുശ്രമിച്ചെങ്കിലും സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധം വഴങ്ങിയില്ല.
പാക്കോ ഗല്ലാർഡോ പരിശീലിപ്പിച്ച സ്പാനിഷ് ടീമിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ കുതിപ്പിനാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ എതിരാളികളുടെ വലയിൽ 19 തവണ പന്തെത്തിച്ച സ്പെയിൻ, ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാതെയാണ് കിരീടത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തത്.
2002-ൽ ടൂർണമെന്റ് അണ്ടർ-19 ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സ്പെയിൻ സ്വന്തമാക്കുന്ന പത്താം കിരീടമാണിത്. അണ്ടർ 19 വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറോ കിരീടം നേടിയതിന്റെ റെക്കോർഡും സ്പെയിനിന് തന്നെയാണ്. ഫ്രാൻസും ജർമനിയും മൂന്ന് തവണ വീതവും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇറ്റലിയും രണ്ട് തവണ വീതവുമാണ് ഈ കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ളത്.
യൂറോപ്പിലെ സീനിയർ തലത്തിലും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ സ്പെയിനാണ്. റെക്കോർഡായ നാലാം തവണയാണ് സ്പാനിഷ് സീനിയർ ടീം യൂറോപ്പിൽ മുത്തമിട്ടത്. അണ്ടർ-19 പ്രായത്തിലുള്ള ലാമിൻ യമാൽ, പൗ കുബാർസി തുടങ്ങിയ കൗമാര പ്രതിഭകൾ സീനിയർ ടീമിൽ വലിയ ഇംപാക്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ജൂനിയർ തലത്തിലും സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നത്.
വനിതകൾക്കും യൂറോ കിരീടം; സ്പെയിനിന് ഇരട്ടിമധുരം
പുരുഷ ടീമിന് പുറമെ സ്പാനിഷ് വനിതാ അണ്ടർ-19 ടീമും യൂറോ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത് സ്പെയിനിന് ഇരട്ടിമധുരമായി. ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിനയിൽ നടന്ന കലാശപ്പോരിൽ പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ ജർമനിയെ തന്നെയാണ് സ്പാനിഷ് പെൺകുട്ടികളും പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ സ്പെയിനും ജർമനിയും ഉൾപ്പെടെ ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനക്കാർ 2027-ൽ അസർബൈജാനിലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലുമായി നടക്കുന്ന ഫിഫ അണ്ടർ-20 ലോകകപ്പിന് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടി. സെമി ഫൈനലിൽ പുറത്തായ യുക്രെയ്നും ക്രൊയേഷ്യയുമാണ് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിയ മറ്റ് രണ്ട് ടീമുകൾ. ഇറ്റലിയെ പെനാൽറ്റിയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ഡെൻമാർക്ക് ഇന്റർ-കോൺഫെഡറേഷൻ പ്ലേ-ഓഫിനും യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.
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