Madhyamam
    Football
    Posted On
    16 Nov 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 12:09 PM IST

    ജയം; സ്​പെയിൻ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതക്കരികെ

    fifa world cup
    സ്​പെയിൻ ജോർജിയ മത്സരത്തിൽ നിന്ന്

    മഡ്രിഡ്: അഞ്ചിൽ അഞ്ചും ജയിച്ച് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത ഏതാണ്ടുറപ്പിച്ച് സ്​പെയിൻ. യൂറോപ്യൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ തങ്ങളുടെ അഞ്ചാം അങ്കത്തിനിറങ്ങിയ സ്​പെയിൻ ഒരു മത്സരം ബാക്കിനിൽക്കെ ഫുൾമാർക്കുമായി മുൻനിരയിൽ. ​

    ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ജോർജിയയെ മറുപടിയില്ലാത്ത നാല് ഗോളിന് തകർത്ത യൂറോപ്യൻ ജേതാക്കൾക്ക് സാ​ങ്കേതികമായി യോഗ്യത ഉറപ്പിക്കാൻ അടുത്ത മത്സരം വരെ കാത്തിരിക്കണം. തിബ്‍ലിസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മൈകൽ ഒയർസബാൽ ഇരട്ട ഗോളും (11, 63 മിനിറ്റുകൾ), ഫെറാൻ ടോറസ് (34), മാർടിൻ സുബിമെൻഡി (22) എന്നിവരു​ടെ ഗോളിലൂടെയായിരുന്നു ജയം. സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കർ ലമിൻ യമാലില്ലാതെയാണ് സ്​പെയിൻ ജോർജിയയെ നേരിട്ടത്. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരം കളിക്കാനായി സ്പാനിഷ് ക്യാമ്പിലെത്തിയെങ്കിലും, ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് താരം ബാഴ്സയിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

    അഞ്ച് കളിയിൽ അഞ്ചും ജയിച്ച സ്​പെയിൻ 15 പോയന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഒരു കളിയിൽ തോറ്റ തുർക്കിയ (12 പോയന്റ്) രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. 18ന് സ്​പെയിനും തുർക്കിയയും തമ്മിലെ മത്സര ഫലം ഗ്രൂപ്പ് ‘ഇ’യിൽ നിന്നുള്ള ലോകകപ്പ് ടീമിനെ തീർപ്പാക്കും.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തിൽ തുർക്കിയ 2-0ത്തിന് ബൾഗേറിയയെ തോൽപിച്ചിരുന്നു. തുർക്കിയക്കെതിരെ തോൽക്കാതിരുന്നാൽ സ്​പെയിനിന് ലീഡുമായി തന്നെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത ഉറപ്പിക്കാം. അതേസമയം, അട്ടിമറിയാണ് ഫലമെങ്കിൽ, ഇരു ടീമുകളും പോയന്റ് നിലയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെത്തും. എന്നാൽ, ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് സ്​പെയിൻ എന്നത് അനുകൂല ഘടകമാണ്.

