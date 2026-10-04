സ്പാനിഷ് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു; ചെക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 3-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ലോകചാമ്പ്യന്മാർ

സ്പാനിഷ് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു; ചെക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 3-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ലോകചാമ്പ്യന്മാർtext_fields
ഒവിയേഡോ: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ചെക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പാനിഷ് പടയുടെ കുതിപ്പ്. സ്വന്തം തട്ടകമായ ഒവിയേഡോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് സ്പെയിൻ ചെക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചത്. സൂപ്പർ താരം ലമീൻ യമാൽ, നായകൻ റോഡ്രി, മിഖേൽ മെറീനോ എന്നിവരാണ് സ്പെയിനിനായി വലകുലുക്കിയത്. ജിരി സ്ലാമയാണ് ചെക് നിരയുടെ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്. ഈ ഗംഭീര വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എ3-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മറികടന്ന് സ്പെയിൻ ഒന്നാമതെത്തി. തുടർച്ചയായ 41 മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയറിയാതെയാണ് ലാ റോജയുടെ ചരിത്രക്കുതിപ്പ്.
മത്സരത്തിന്റെ ആറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ അത്ഭുത ഗോളിലൂടെ ലാമിൻ യമാൽ സ്പെയിനിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ബോക്സിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന് 19-കാരനായ യമാൽ തൊടുത്ത മനോഹരമായ കർലിങ് ഷോട്ട് വലയുടെ ടോപ് കോർണറിലാണ് പതിച്ചത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലാണ് സ്പാനിഷ് ജഴ്സിയിൽ യമാൽ വലകുലുക്കുന്നത്. സ്പാനിഷ് കോച്ച് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂൻ്റെയെപ്പോലും അതിശയിപ്പിച്ച ഗോളായിരുന്നു ഇത്. ആദ്യ 20 മിനിറ്റുകളിൽ സ്പെയിനിന്റെ പൂർണ ആധിപത്യമാണ് കണ്ടത്. 35-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച പന്ത് അതിമനോഹരമായി വലയിലെത്തിച്ച് നായകൻ റോഡ്രി സ്പെയിനിന്റെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി.
ചൊവ്വാഴ്ച ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മത്സരം മുന്നിൽക്കണ്ട് രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ യമാലിനെയും അലക്സ് ബെയ്നയേയും പരിശീലകൻ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ചെക് റിപ്പബ്ലിക് ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. 69-ാം മിനിറ്റിൽ ആദം ഹ്ലോസെക്കിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ജിരി സ്ലാമ മികച്ചൊരു ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ സ്പാനിഷ് വലകുലുക്കി. പിന്നീട് പകരക്കാരനായെത്തിയ റയാൻ നദേരിയിലൂടെ ചെക് നിര സമനില ഗോൾ നേടിയെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും ഫൗൾ ആയതിനാൽ റഫറി ഗോൾ അനുവദിച്ചില്ല.
മത്സരം അവസാനിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ റോബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് ചെക് പ്രതിരോധ താരം ലാഡിസ്ലാവ് ക്രെജ്സിക്ക് രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡും ചുവപ്പുകാർഡും ലഭിച്ച് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നു. പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങിയ ചെക് നിരയ്ക്ക് മേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച സ്പെയിനിനായി അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ മിഖേൽ മെറീനോ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി സ്പാനിഷ് പടയുടെ ആധികാരിക വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച നായകൻ റോഡ്രിയാണ് മത്സരത്തിലെ താരം.
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