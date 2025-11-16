Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    date_range 16 Nov 2025 10:39 PM IST
    date_range 16 Nov 2025 10:39 PM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത ടി​ക്ക​റ്റി​ന​രി​കെ സ്പെ​യി​ൻ

    ടി​ബി​ലി​സി (ജോ​ർ​ജി​യ): മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ സ്പെ​യി​ൻ 2026 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത​ക്ക​രി​കെ. ഗ്രൂ​പ് ഇ-​യി​ലെ അ​ഞ്ചാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജോ​ർ​ജി​യ​യെ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ല് ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു ഇ​വ​ർ. മൈ​ക്ക​ൽ ഒ​യ​ർ​സ​ബ​ൽ (11ാം മി​നി​റ്റി​ൽ പെ​നാ​ൽ​റ്റി, 63), മാ​ർ​ട്ടി​ൻ സു​ബി​മെ​ൻ​ഡി (22), ഫെ​റാ​ൻ ടോ​റ​സ് (34) എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു സ്കോ​റ​ർ​മാ​ർ. അ​ഞ്ചും ജ​യി​ച്ച സ്പെ​യി​നി​ന് 15 പോ​യ​ന്റാ​യി.

    ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ തു​ർ​ക്കി​യ​യു​മാ​യാ​ണ് അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം. 12 പോ​യ​ന്റു​ള്ള തു​ർ​ക്കി​യ​യോ​ട് തോ​റ്റാ​ലും നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്പാ​നി​ഷ് പ​ട​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക​യി​ല്ല. ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു ഗോ​ൾ​പോ​ലും വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത ടീം 19 ​എ​ണ്ണം അ​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ഗോ​ൾ വ്യ​ത്യാ​സം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഏ​ഴ് ഗോ​ളി​നെ​ങ്കി​ലും എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ജ​യി​ക്ക​ണം. ബ​ൾ​ഗേ​റി​യ​യെ 2-0ത്തി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് തു​ർ​ക്കി​യ പോ​യ​ന്റ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്.

