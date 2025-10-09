Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightസമ്പത്തിൽ...
    Football
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 2:16 PM IST

    സമ്പത്തിൽ ബില്യണയറാവുന്ന ആദ്യ ഫുട്ബാൾ താരമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

    text_fields
    bookmark_border
    cristiano ronaldo
    cancel
    camera_alt

    ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

    Listen to this Article

    ഫുട്ബാളിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ശതകോടീശ്വരനായി പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണോൾഡോ. അൽ നസ്റുമായി ഈ വർഷം ആദ്യം പുതിയ കരാർ ഒപ്പിട്ടതോടെയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ​റൊ​ണാൾഡോ ശതകോടി ക്ലബിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ബ്ലുംബെർഗ് ബില്യണേഴ്സ് ഇൻഡക്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ നേട്ടം.

    അൽ നസ്റിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് റയൽ മഡ്രിഡ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡ്, യുവന്റസ് തുടങ്ങിയ ക്ലബുകളിലും അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യൻ ക്ലബായ അൽ നസ്റിലെ ടോപ് സ്കോററാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ. 2023ൽ സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതിവർഷം 200 മില്യൺ ഡോളറാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ വാർഷിക ശമ്പളം. 2025ൽ അൽ നസ്റുമായി രണ്ട് വർഷത്തെ കരാറിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. 400 മില്യൺ ഡോളറിന്റേതാണ് കരാർ.

    ഇതോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ആകെ ആസ്തി 1.4 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു. കളിക്കളത്തിനൊപ്പം പുറത്തും റൊ​ണാൾഡോ മിന്നും താരമാണ്. നൈക്കിയുമായി 18 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ കരാർ റൊണോൾഡോക്കുണ്ട്. അർമാനി, കാസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുമായി 175 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ കരാറാണ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊണോൾഡോക്ക് ഉള്ളത്.

    ഇതിന് പുറമേ സ്​പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ റൊണാൾഡോക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപവുമുണ്ട്. ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ഇതിഹാസം മൈക്കൾ ജോർദാൻ, ടെന്നീസ് താരം റോജർ ഫെഡറർ എന്നിവരാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ശതകോടീശ്വരൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കായികതാരങ്ങൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Cristiano Ronaldofootballbillionaire
    News Summary - Soccer superstar Cristiano Ronaldo becomes the sport’s first billionaire player
    Similar News
    Next Story
    X