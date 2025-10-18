സീനി. ഫുട്ബാള്: ഇടുക്കിയും ആലപ്പുഴയും സെമിയില്text_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാന സീനിയര് ഫുട്ബാള് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് ഇടുക്കിയും ആലപ്പുഴയും സെമിഫൈനലില് പ്രവേശിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന മൂന്നാം ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനലില് നിലവിലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ തിരുവനന്തപുരത്തെ പെനല്റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില് (6-5) പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇടുക്കി സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
വൈകീട്ട് നടന്ന അവസാന ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനലില് കണ്ണൂരിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്ക്ക് തോല്പിച്ച് ആലപ്പുഴയും സെമിയില് പ്രവേശിച്ചു. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നിന് ആദ്യ സെമിയില് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കോട്ടയം, തൃശൂരിനെ നേരിടും. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നിന് ഇടുക്കിയും ആലപ്പുഴയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.
വനിത ഫുട്ബാള്: തിരുവനന്തപുരം- തൃശൂർ ഫൈനൽ
നിലമ്പൂർ: സംസ്ഥാന സീനിയര് വനിത ഫുട്ബാള് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ തിരുവനന്തപുരവും തൃശൂരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. സെമിഫൈനലിൽ ഒന്നിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് എറണാകുളത്തെ തോൽപിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഫൈനൽ.
