Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightസീനി. ഫുട്‌ബാള്‍:...
    Football
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 11:45 PM IST

    സീനി. ഫുട്‌ബാള്‍: ഇടുക്കിയും ആലപ്പുഴയും സെമിയില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    സീനി. ഫുട്‌ബാള്‍: ഇടുക്കിയും ആലപ്പുഴയും സെമിയില്‍
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന സീ​നി​യ​ര്‍ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ ഇ​ടു​ക്കി​യും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യും സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാം ക്വാ​ര്‍ട്ട​ര്‍ ഫൈ​ന​ലി​ല്‍ നി​ല​വി​ലെ റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ പെ​ന​ല്‍റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ല്‍ (6-5) പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി സെ​മി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്.

    വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന അ​വ​സാ​ന ക്വാ​ര്‍ട്ട​ര്‍ ഫൈ​ന​ലി​ല്‍ ക​ണ്ണൂ​രി​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് തോ​ല്‍പി​ച്ച് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യും സെ​മി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ല്‍ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കോ​ട്ട​യം, തൃ​ശൂ​രി​നെ നേ​രി​ടും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ഇ​ടു​ക്കി​യും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യും ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    വനിത ഫുട്‌ബാള്‍: തിരുവനന്തപുരം- തൃശൂർ ഫൈനൽ

    നി​ല​മ്പൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന സീ​നി​യ​ര്‍ വ​നി​ത ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​വും തൃ​ശൂ​രും ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ നാ​ലു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്.‍ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:state senior football
    News Summary - Senior Football: Alappuzha, Idukki Enters Semi Finals
    Similar News
    Next Story
    X