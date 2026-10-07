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    അറേബ്യൻ ഗൾഫ്​ കപ്പ്​ ഫൈനലിൽ കീഴടങ്ങി യു.എ.ഇ

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    സൗദി ജയം എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളിന്​
    Saudi Arabia football team celebrating their victory in the Arabian Gulf Cup final against UAE at Jeddah stadium
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    അറേബ്യൻ ഗൾഫ്​ കപ്പ്​ ഫൈനലിൽ യു.എ.ഇക്കെതിരെ സൗദിയുടെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയ ഫിറാസ്​ അൽബുറൈകാനെ സഹതാരങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു

    ജിദ്ദ: അറേബ്യൻ ഗൾഫ്​ കപ്പ്​ ഫൈനലിൽ യു.എ.ഇയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക്​ കീഴടക്കി സൗദിക്ക്​ കിരീടം. ആദ്യപകുതിയിൽ ഹമ്മാം അൽ ഹാമിയും ഫിറാസ്​ അൽബുറൈകാനും നേടിയ ഗോളുകളാണ്​ ഗൾഫ്​ കപ്പിൽ മുത്തമിടാനുള്ള യു.എ.ഇ സ്വപ്​നങ്ങൾ തകർത്ത്​ വല കുലുക്കിയത്​.

    കളി ചൂടുപിടിക്കുംമുമ്പെ അപ്രതീക്ഷിതമായേറ്റ ഇരട്ടപ്രഹരമാണ്​ യു.എ.ഇക്ക്​ തിരിച്ചടിയായത്​. സിംഹഭാഗവും പച്ചയിൽ മുങ്ങിയ നിറഗാലറിയെ സാക്ഷിനിർത്തി ഇരുടീമും കൊണ്ടും കൊടുത്തും പോരാടിയ മത്സരത്തിൽ 11-ാം മിനിറ്റിൽതന്നെ യു.എ.ഇ വലയിൽ പന്തെത്തി. ആദ്യ കോർണർ കിക്ക്​ എതിർ ഡിഫൻസ്​ ക്ലിയർ ചെയ്തതിൽനിന്ന്​ ലഭിച്ച പന്താണ്​ സൗദി ഗോളിന്​ വഴിയൊരുക്കിയത്​. അൽ ഹാമി തൊടുത്ത ഷോട്ട്​ യു.എ.ഇ പ്രതിരോധമതിലിൽതട്ടി വലയി​ലേക്ക്​ വഴിമാറിയപ്പോൾ ഗോളി ഖാലിദ്​ ഈസ കാഴ്ചക്കാരൻ മാത്രമായി.

    ഇതിന്‍റെ ആഘാതം വിട്ടുമാറുംമുമ്പേ രണ്ടുമിനിറ്റിനകം അടുത്ത പ്രഹരം. 13-ാം മിനിറ്റിൽ പ്രതിരോധം പിളർന്നെത്തിയ ത്രൂപാസിൽ പന്തുപിടിച്ചെടുത്ത ഫിറാസിന്‍റെ ഷോട്ട്​ ഗോൾവര കടന്നതോടെ സൗദിക്ക്​ ആഘോഷമായി.

    പിന്നീട്​ ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ യു.എ.ഇ കിണഞ്ഞുശ്രമിച്ചെങ്കിലും സൗദി അവസരമേതും നൽകിയില്ല. 39-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രൂണോ ഒലിവീറയെ വീഴ്ത്തിയതിന്​ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ‘വാറി’ന്‍റെ സൂക്ഷ്​മതയിൽ റദ്ദായതും യു.എ.ഇക്ക്​ തിരിച്ചടിയായി.

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    News Summary - Saudi Arabia Defeats UAE 2-0 to Win Arabian Gulf Cup Final in Jeddah
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