Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 7:35 AM IST

    സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി; ഇ​ന്ന് കി​ക്കോ​ഫ്

    സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി; ഇ​ന്ന് കി​ക്കോ​ഫ്
    Listen to this Article

    ഗു​വാ​ഹ​തി: ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി​യു​ടെ 79ാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ അ​ന്തി​മ റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തു​ട​ങ്ങും. അ​സ​മി​ലെ ധാ​കു​വാ​ഖാ​ന, സി​ലാ​പ​താ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ളി. 12 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് അ​ന്തി​മ റൗ​ണ്ടി​ലു​ള്ള​ത്. നി​ല​വി​ലെ റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ കേ​ര​ളം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ​തി​രെ ആ​ദ്യ പോ​രി​നി​റ​ങ്ങും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്-​രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, ബം​ഗാ​ൾ-​നാ​ഗാ​ലാ​ൻ​ഡ്, ത​മി​ഴ്നാ​ട്-​അ​സം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    ഗ്രൂ​പ് എ-​യി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ അ​സം, നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ബം​ഗാ​ൾ, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്, നാ​ഗാ​ലാ​ൻ​ഡ്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, ബി-​യി​ൽ കേ​ര​ളം, സ​ർ​വി​സ​സ്, പ​ഞ്ചാ​ബ്, ഒ​ഡി​ഷ, റെ​യി​ൽ​വേ​സ്, മേ​ഘാ​ല​യ ടീ​മു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ബം​ഗാ​ളും കേ​ര​ള​വും ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യി അ​സ​മും അ​ന്തി​മ റൗ​ണ്ടി​ന് നേ​രി​ട്ട് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ചാ​ണ് ബാ​ക്കി ഒ​മ്പ​ത് ടീ​മു​ക​ളെ​ത്തി​യ​ത്. ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നും നാ​ല് വീ​തം ടീ​മു​ക​ൾ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ക്കും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടി​നും മൂ​ന്നി​നും ക്വാ​ർ​ട്ട​റും അ​ഞ്ചി​ന് സെ​മി ഫൈ​ന​ലും എ​ട്ടി​ന് ഫൈ​ന​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    TAGS:footballSantosh Trophy
