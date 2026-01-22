Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 6:57 AM IST

    സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി; കേ​ര​ളം ഇ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ​തി​രെ

    സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി; കേ​ര​ളം ഇ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ​തി​രെ
    ഗു​വാ​ഹ​തി: 79ാമ​ത് സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ നി​ല​വി​ലെ റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. സി​ലാ​പ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് ബി ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​ബാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. എ​ട്ടാം കി​രീ​ടം തേ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ക​രു​ത്ത​രാ​യ സ​ർ​വി​സ​സ്, റെ​യി​ൽ​വേ​സ്, മേ​ഘാ​ല​യ, ഒ​ഡി​ഷ ടീ​മു​ക​ളെ​യും നേ​രി​ടാ​നു​ണ്ട്. ആ​റ് ടീ​മു​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ നാ​ല് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് നോ​ക്കൗ​ട്ട് പ്ര​വേ​ശ​നം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ര​ളം ഇ​ൻ​ജു​റി ടൈം ​ഗോ​ളി​ൽ ബം​ഗാ​ളി​നോ​ട് തോ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2022ലാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​പ്പ​ട അ​വ​സാ​ന​മാ​യി കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ​ത്. ഇ​ക്കു​റി ഷ​ഫീ​ഖ് ഹ​സ​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ജി. ​സ​ഞ്ജു ന​യി​ക്കു​ന്ന ടീ​മാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യി​ൽ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ട്. 24ന് ​റെ​യി​ൽ​വേ​സ് 26ന് ​ഒ​ഡി​ഷ​യും 29ന് ​മേ​ഘ​ലാ​യ​യും 31ന് ​സ​ർ​വി​സ​സും എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യെ​ത്തും. എ​ട്ട് ത​വ​ണ സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടീ​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​ബ്.

    ബം​ഗാ​ളി​നും ത​മി​ഴ്നാ​ടി​നും ജ​യം

    സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ഗ്രൂ​പ് എ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബം​ഗാ​ളി​നും ത​മി​ഴ്നാ​ടി​നും രാ​ജ​സ്ഥാ​നും ജ​യം. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ബം​ഗാ​ൾ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ല് ഗോ​ളി​ന് നാ​ഗാ​ലാ​ൻ​ഡി‍നെ​യാ​ണ് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഒ​റ്റ ഗോ​ളി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ അ​സ​മി​നെ വീ​ഴ്ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ 3-2ന് ​ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​നെ മ​റി​ക​ട​ന്നു.

