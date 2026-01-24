Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    24 Jan 2026 10:28 PM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 10:28 PM IST

    സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി; കേ​ര​ള​ത്തെ റെ​യി​ൽ​വേ​സ് ത​ള​ച്ചു

    സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി; കേ​ര​ള​ത്തെ റെ​യി​ൽ​വേ​സ് ത​ള​ച്ചു
    ഗു​വാ​ഹ​തി: സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​ബി​നെ​തി​രെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ജ​യം നേ​ടി​യ​തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​ളി​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ കേ​ര​ള​ത്തെ റെ​യി​ൽ​വേ​സ് ത​ള​ച്ചു. ഇ​രു ടീ​മും ഓ​രോ ഗോ​ൾ വീ​ത​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. 37ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ ലീ​ഡ് പി​ടി​ച്ച കേ​ര​ള​ത്തി​നെ​തി​രെ റെ​യി​ൽ​വേ​സി​ന്റെ മ​ല​യാ​ളി താ​രം പി.​കെ. ഫ​സീ​ൻ 80ാം മി​നി​റ്റി​ൽ വ​ല​കു​ലു​ക്കി. ഗ്രൂ​പ് ‘ബി’​യി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന മ​റ്റു ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കേ​ര​ളം (4) പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    സി​ലാ​പ​ത്ത​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ളി‍യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ഗോ​ളി​നാ​യി ഇ​രു ടീ​മും കി​ണ​ഞ്ഞു​ശ്ര​മി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മു​ന്നി​ൽ കേ​ര​ള​മാ​യി​രു​ന്നു. 37ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ക്രോ​സ് ത​ട​യാ​ൻ താ​രം സോ​യി​ഭം അ​ഭി​നാ​ഷ് സി​ങ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത് സ്വ​ന്തം വ​ല​യി​ലേ​ക്ക്. സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളി​ൽ കേ​ര​ളം വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങ​വെ​യാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ​സി​ന്റെ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​ൻ മി​ന്ന​ലാ​വു​ന്ന​ത്. പ്ര​ഭി​ക് ഗി​സി​ങ്ങി​ന്റെ കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്കി​ൽ മലപ്പുറം അരീക്കോട് സ്വദേശിയായ ​ഫസീ​നിന്റെ ഹെ​ഡ​ർ.

    ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ തു​ട​ർ​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഒ​ഡി​ഷ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ക്കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മേ​ഘാ​ല​യ-​പ​ഞ്ചാ​ബ് മ​ത്സ​രം ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു. ഇ​രു ടീ​മും മൂ​ന്ന് ഗോ​ൾ വീ​തം നേ​ടി. 60 മു​ത​ൽ 81 വ​രെ മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ച് ഗോ​ളു​ക​ളാ​ണ് പി​റ​ന്ന​ത്. സ​ർ​വി​സ​സി​നെ ഒ​ഡി​ഷ ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ലും ത​ള​ച്ചു. മേ​ഘാ​ല​യ (4), റെ​യി​ൽ​വേ​സ് (2), സ​ർ​വി​സ​സ് (2), ഒ​ഡി​ഷ (1), പ​ഞ്ചാ​ബ് (1) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ ആ​റ് വ​രെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ.

