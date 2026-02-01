Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 10:38 PM IST

    സന്തോഷ് ട്രോഫി: ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരം തോറ്റ് കേരളം

    സന്തോഷ് ട്രോഫി: ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരം തോറ്റ് കേരളം
    ഗു​വാ​ഹ​തി: സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ അ​പ​രാ​ജി​ത യാ​ത്ര​ക്ക് അ​ന്ത്യ​മി​ട്ട് സ​ർ​വി​സ​സ്. ഗ്രൂ​പ് ബി-​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​നാ​യി​രു​ന്നു പ​ട്ടാ​ള ടീ​മി​ന്റെ ജ​യം. ഇ​തോ​ടെ ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി സ​ർ​വി​സ​സ് ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി. ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി കേ​ര​ളം നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ അ​വ​സാ​ന എ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    18ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സ​ർ​വി​സ​സി​നാ​യി അ​ഭി​ഷേ​ക് പ​വാ​ർ സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു. ഇ​രു പ​കു​തി​ക​ളും സ​മ​നി​ല​ക്കാ​യി കേ​ര​ളം പൊ​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​ജ​യ​മാ‍യി​രു​ന്നു ഫ​ലം. 64ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് താ​ര​ത്തെ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ​റി​ന് ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ അം​ഗ​ബ​ലം പ​ത്താ​യും ചു​രു​ങ്ങി.

    കേ​ര​ളം (10), റെ​യി​ൽ​വേ​സ് (7), പ​ഞ്ചാ​ബ് (7), സ​ർ​വി​സ​സ് (6) ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. നാ​ലാ​മ​തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മേ​ഘാ​ല​യ (6) സ​ർ​വി​സ​സി​ന്റെ ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഒ​രു സ്ഥാ​നം പി​റ​കോ​ട്ടു​പോ​യി ഒ​ഡി​ഷ​ക്കൊ​പ്പം (2) പു​റ​ത്താ​യി. ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ അ​സ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    Girl in a jacket

