By സ്​പോർട്​സ്​ ലേഖകൻ Listen to this Article പ​യ്യ​നാ​ട് (മ​ല​പ്പു​റം): സ​സ്പെ​ൻ​സും ത്രി​ല്ലും നി​റ​ഞ്ഞൊ​രു വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തി​നും രാ​ത്രി​ക്കു​മൊ​ടു​വി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം കോ​ട്ട​പ്പ​ടി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ സ​ർ​വി​സ​സി​നോ​ട് ഒ​ഡി​ഷ പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ആ​യു​സ്സ് നീ​ട്ടി​ക്കി​ട്ടി​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക രാ​ത്രി പ​യ്യ​നാ​ട്ട് ഗു​ജ​റാ​ത്തി​നെ 4-0ത്തി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ച് ഗോ​ൾ ശ​രാ​ശ​രി​യു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​ന നാ​ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഒ​മ്പ​ത് പോ​യ​ൻ​റു​ള്ള മ​ണി​പ്പൂ​ർ ഗ്രൂ​പ് ബി ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഏ​ഴ് പോ​യ​ൻ​റോ​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​തു​ള്ള ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ ഏ​പ്രി​ൽ 28ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രും ഗ്രൂ​പ് എ ​ജേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യ കേ​ര​ളം നേ​രി​ടും. 28ന് ​ഗ്രൂ​പ് എ ​റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ ബം​ഗാ​ളി​നെ മ​ണി​പ്പൂ​ർ ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ നേ​രി​ടും.

ഒ​ഡി​ഷ​യെ തു​ര​ത്തി പ​ട്ടാ​ളം സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ക്കു​മെ​ന്ന നേ​രി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ന​ലെ വൈ​കു​ന്നേ​രം വ​രെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​രോ ജ​യ​വും തോ​ൽ​വി​യും സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യി നാ​ലു പോ​യ​ൻ​റ് മാ​ത്രം. ഒ​ഡി​ഷ​യാ​വ​ട്ടെ മൂ​ന്ന് ക​ളി​യി​ൽ തോ​ൽ​വി അ​റി​യാ​തെ ര​ണ്ട് ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യി ഏ​ഴ് പോ​യ​ൻ​റി​ലും. സെ​മി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു സ​മ​നി​ല മാ​ത്രം മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സെ​മി കാ​ണാ​തെ പു​റ​ത്താ​യെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​വി​സ​സ് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ മ​ട​ങ്ങാ​നു​റ​ച്ചാ​ണ് പ​ട്ടാ​ളം വ​ന്ന​ത്. 74-ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​വ​ർ ലീ​ഡ് എ​ടു​ത്തു. ഇ​ട​തു​വി​ങ്ങി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി പ്ര​തി​രോ​ധ താ​രം സു​നി​ല്‍ വ​ല​ത് കാ​ലു​കൊ​ണ്ട് ബോ​ക്‌​സി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ര്‍ത്തി ന​ല്‍കി​യ ക്രോ​സ് ര​ണ്ട് ഒ​ഡീ​ഷ​ന്‍ പ്ര​തി​രോ​ധ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ല്‍നി​ന്ന് സ​ര്‍വി​സ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ വി​വേ​ക് കു​മാ​ര്‍ ഹെ​ഡ് ചെ​യ്ത് ഗോ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 82-ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ര​ണ്ടാം ഗോ​ളും.

ഇ​ട​തു വി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ബോ​ളു​മാ​യി മു​ന്നേ​റി​യ സു​നി​ല്‍ ബോ​ക്‌​സി​ന് അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്ക​വേ ഒ​ഡി​ഷ​ന്‍ പ്ര​തി​രോ​ധ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ദേ​ഹ​ത്ത് ത​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച പ​ന്ത് നി​ഖി​ല്‍ ശ​ര്‍മ ഗോ​ളാ​ക്കി. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഒ​ഡി​ഷ​യു​ടെ ആ​ദ്യ തോ​ൽ​വി.

ക​ർ​ണാ​ട​ക്ക് കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന്‍റെ മ​ധു​ര​ഫ​ലം കോ​ട്ട​പ്പ​ടി​യി​ൽ ഒ​ഡി​ഷ സ​ർ​വി​സ​സി​നോ​ട് തോ​റ്റ​തോ​ടെ പ​യ്യ​നാ​ട്ട് രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക-​ഗു​ജ​റാ​ത്ത് മ​ത്സ​രം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളി​നെ​ങ്കി​ലും ജ​യി​ച്ചാ​ലേ ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്കും ഒ​ഡി​ഷ​ക്കും ഏ​ഴ് വീ​തം പോ​യ​ൻ​റാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. സെ​മി യോ​ഗ്യ​ത തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ൻ ഇ​രു ടീ​മും നേ​രി​ട്ട് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​ണ് ആ​ദ്യം നോ​ക്കു​ക. ക​ർ​ണാ​ട​ക-​ഒ​ഡി​ഷ മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക ഗോ​ൾ ശ​രാ​ശ​രി നോ​ക്കി.

അ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വ​ൻ​ജ​യം തേ​ടി ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ സു​ധീ​ർ കൊ​ട്ടി​ക​ല (12,29), ക​മ​ലേ​ഷ് (28), മ​ഗേ​ഷ് സെ​ൽ​വ (60) എ​ന്നി​വ​ർ ടീ​മി​നെ അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യി സെ​മി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു. Show Full Article

