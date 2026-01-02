Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightവമ്പ് കാണിക്കാൻ കേരളം...
    Football
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 7:49 AM IST

    വമ്പ് കാണിക്കാൻ കേരളം ഒറ്റക്കൊമ്പ​െന്റ നാട്ടിലേക്ക്; സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ഫ​ുട്ബാൾ മ​ത്സ​ര​ചി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    വമ്പ് കാണിക്കാൻ കേരളം ഒറ്റക്കൊമ്പ​െന്റ നാട്ടിലേക്ക്; സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ഫ​ുട്ബാൾ മ​ത്സ​ര​ചി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞു
    cancel
    camera_alt

    സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബാളിന് മുന്നോടിയായി കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള ടീമി​െന്റ പരിശീലന ക്യാമ്പ്

    മ​ല​പ്പു​റം: 79 ാമ​ത് സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് അ​സ​മി​ൽ പ​ന്തു​രു​ളാ​നി​രി​ക്കെ ആ​വ​നാ​ഴി​യി​ൽ അ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ച്ച് കേ​ര​ള​വും ഗോ​ദ​യി​ലേ​ക്ക്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ലാ​ശ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബം​ഗാ​ളി​നോ​ട് പൊ​രു​തി തോ​റ്റ് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ പു​ൽ​ത്ത​കി​ടി​ൽ വീ​ണ ക​ണ്ണീ​രി​ന് പ്രാ​യ​ശ്ചി​ത്തം ചെ​യ്യാ​നു​റ​ച്ചാ​ണ് മ​ല്ലൂ​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് വ​ണ്ടി ക​യ​റു​ന്ന​ത്. പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ര​മ്പു​ന്ന സ്മ​ര​ണ​ക​ളു​റ​ങ്ങു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​രി​ന്‍റെ മ​ണ്ണി​ൽ പ​ട​യാ​ളി​ക​ൾ അ​ങ്ക​പ്പോ​രി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങി. അ​സ​മി​ലെ മ​രം​കോ​ച്ചു​ന്ന ത​ണു​പ്പി​നെ പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​ത്താ​ൽ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വു​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച് വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ​വ​ർ. മാ​മ​ല​ക​ളും കു​ന്നു​ക​ളും നി​ബി​ഢ വ​ന​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​റ്റ​ക്കൊ​മ്പ​ന്‍റെ നാ​ട്ടി​ൽ മ​ല​യാ​ള നാ​ടി​ന്‍റെ പെ​രു​മ വി​ളി​ച്ചോ​താ​നു​ള്ള പ​ട​യും പ​ട​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും സ​ർ​വ​സ​ജ്ജ​രാ​ണ്.

    ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ടം ക​ടു​പ്പ​മേ​റും

    സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി​ക്കു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഗ്രൂ​പ്പ് ബി​യി​ലാ​ണ്. മു​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ർ​വീ​സ​സ്, പ​ഞ്ചാ​ബ്, റെ​യി​ൽ​വേ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​ഡീ​ഷ, മേ​ഘാ​ല​യ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പ് ബി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. അ​സം, വെ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്, നാ​ഗാ​ലാ​ൻ​ഡ്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പ് എ​യി​ലു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​തെ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    കി​ക്കോ​ഫ് 21ന്

    ​അ​സ​മി​ലെ ധ​കു​വാ​ഖാ​ന, സി​ലാ​പ​ഥാ​ർ എ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​ളി. ജ​നു​വ​രി 21 നാ​ണ് കി​ക്കോ​ഫ്. ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡും രാ​ജ​സ്ഥാ​നും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​രം 22 ന് ​പ​ഞ്ചാ​ബു​മാ​യാ​ണ്. 24 ന് ​റെ​യി​ൽ​വേ​സ്, 26 ന് ​ഒ​ഡീ​ഷ, 29 ന് ​മേ​ഘാ​ല​യ, 31 ന് ​സ​ർ​വീ​സ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 2,3 തി​യ​തി​ക​ളി​ൽ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലും ഫെ​ബ്രു​വ​രി 5 ന് ​സെ​മി​ഫൈ​ന​ലും ന​ട​ക്കും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 8 നാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

    ഒ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങി

    കേ​ര​ള ടീ​മി​ന്‍റെ ക്യാ​മ്പ് ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജ​വ​ഹ​ര്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി. സം​സ്ഥാ​ന സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സ് ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ക​ളി​ച്ച 35 പേ​ര്‍ക്കും എ​സ്.​എ​ല്‍.​കെ ക​ളി​ച്ച 35 പേ​ര്‍ക്കു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​യെ​ത്തി​യ​ത്. മി​ക്ക താ​ര​ങ്ങ​ളും ക്യാ​മ്പി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ചി​ല​ർ ഫി​റ്റ്ന​സ് വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് വൈ​കാ​തെ ടീ​മി​നൊ​പ്പം ചേ​രും. അ​സ​മി​ലെ ത​ണു​പ്പേ​റി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കോ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലേ​ക്കോ പ​രി​ശീ​ല​നം മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​യാ​ൻ ഇ​വ​ർ

    അ​റി​വും അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും സ​മ​ന്വ​യി​ച്ച കി​ടി​ല​ൻ സം​ഘ​ത്തെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക​ളി​യോ​തി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ളം നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം മൂ​ന്ന് കി​രീ​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ന്‍റെ ഷെ​ല്‍ഫി​ലേ​ക്ക് എ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ച വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് ഹ​സ​ന്‍ മ​ഠ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. സ​ഹ​പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യി കൂ​ടെ​യു​ള്ള​ത് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ എ​ബി​ന്‍ റോ​സാ​ണ്. ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ കോ​ച്ചാ​യി മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​മാ​യി​രു​ന്ന കെ.​ടി ചാ​ക്കോ. കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യ അ​ഹ്മ​ദ് നി​ഹാ​ൽ റ​ഷീ​ദാ​ണ് ടീ​മി​ന്‍റെ ഫി​സി​യോ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:santhosh trophyFootball NewsSports NewsLatest News
    News Summary - santhosh trophy
    Similar News
    Next Story
    X