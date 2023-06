സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബാൾ: പാക്കിസ്താനെതിരെ ആദ്യപകുതിയിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടുഗോളിന് മുന്നിൽ

cancel camera_altപാക്കിസ്താനെതിരെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടിയ സുനിൽ ഛേത്രി By വെബ് ഡെസ്ക് ബംഗളൂരു: ഇന്റർ കോണ്ടിനന്റൽ കപ്പിൽ മുത്തമിട്ടതിന്റെ ആവേശം ചോരാതെയുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു ബംഗളൂരുവിലെ ശ്രീ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ടത്. സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ ഇരട്ടഗോളിനെ ബലത്തിൽ പാക്കിസ്താനെതിരെ സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബാളിന്റെ ആദ്യമത്സരത്തിലെ ആദ്യ പകുതി ഇന്ത്യ പിടിച്ചു. 10ാം മിനിറ്റിലാണ് നായകൻ സുനിൽ ഛേത്രി ആദ്യ വെടിപൊട്ടിച്ചത്. പാക് ഗോൾകീപ്പർ സാഖിബ് ഹനീഫിന്റെ പിഴവിൽ ഛേത്രി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു (1-0). 16ാം മിനിറ്റിൽ ഒത്തുവന്ന പെനാൽറ്റിയിലൂടെയാണ് ഛേത്രി ലീഡുയർത്തിയത്. മലയാളി താരങ്ങളായ സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദും ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​നും മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി കളംനിറഞ്ഞുകളിച്ചു. ചിരവൈരികളായ ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ 26 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 13 എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യിരുന്നു ജ​യം. 10 എ​ണ്ണം സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നു​ജ​യം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പാ​ക് ക്രെ​ഡി​റ്റി​ലു​ള്ള​ത്.

Show Full Article

News Summary -

SAFF Cup Football: India leads by two goals in the first half against Pakistan