Madhyamam
    8 Nov 2025 10:58 PM IST
    date_range 8 Nov 2025 10:58 PM IST

    ഇൻജുറി ടൈം ത്രില്ലർ; അവസാന നിമിഷം പരാജയം ഒഴിവാക്കി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്

    ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാ​മി​നെ​തി​രെ മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ന്റെ സ​മ​നി​ല ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ മ​ത്യാ​സ് ഡി​ലി​റ്റ് (ഇ​ട​ത്തു​നി​ന്ന് മൂ​ന്നാ​മ​ത്) ബ്ര​യാ​ൻ എം​ബ്യൂ​മോ, ലെ​നി യോ​റോ, മേ​സ​ൺ മൗ​ണ്ട്

    എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ൽ

    ല​ണ്ട​ൻ: ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ക​രു​ത്ത​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ തു​ല്യ​ത. ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം ഹോ​ട്സ്പ​റും മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡു​മാ​ണ് നാ​ലു ഗോ​ൾ പ​ങ്കി​ട്ട് പോ​യ​ന്റ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാ​മി​നാ​യി മ​ത്യാ​സ് ടെ​ൽ (84), റി​ച്ചാ​ർ​ലി​സ​ൺ (90+1) എ​ന്നി​വ​രും യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നാ​യി ബ്ര​യാ​ൻ എം​ബ്യൂ​മോ (32), മ​ത്യാ​സ് ഡി​ലി​റ്റ് (90+6) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​ണ് സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    11 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും 18 പോ​യ​ന്റ് വീ​ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം മൂ​ന്നാ​മ​തും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഏ​ഴാ​മ​തു​മാ​ണ്. 10 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 25 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ആ​ഴ്സ​ന​ലാ​ണ് ത​ല​പ്പ​ത്ത്. 10 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 19 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി ര​ണ്ടാ​മ​തു​ണ്ട്. 10 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 18 പോ​യ​ന്റ് വീ​ത​മു​ള്ള ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ, സ​ണ്ട​ർ​ല​ൻ​ഡ്, ബോ​ൺ​മൗ​ത്ത് ടീ​മു​ക​ൾ പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാ​മി​നും യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നു​മി​ട​യി​ലു​ണ്ട്.

    ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം ഹോ​ട്സ്പ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ങ്ക​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ വെ​ടി​പൊ​ട്ടി​ച്ച​ത് യു​നൈ​റ്റ​ഡാ​യി​രു​ന്നു. ക​ളി അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ പി​ന്നി​ട​വെ അ​മ​ദ് ദി​യാ​ലോ വ​ല​തു​വി​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ ക്രോ​സി​ൽ ഹെ​ഡ​റി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു എം​ബ്യൂ​മോ​യു​ടെ ഗോ​ൾ. പ​തി​വി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ഭി​ന്ന​മാ​യി ദി​യാ​ലോ​യെ റൈ​റ്റ് വി​ങ് ബാ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി വ​ല​തു​സ്ട്രൈ​ക്ക​റാ​ക്കി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് കോ​ച്ച് റൂ​ബ​ൻ അ​മോ​റിം എം​ബ്യൂ​മോ​യെ ഇ​ട​തു​സ്ട്രൈ​ക്ക​റാ​യാ​ണ് ക​ളി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ​രു ഗോ​ൾ ലീ​ഡി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ജ​യ​ത്തി​ലേ​​ക്കെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ച്ച ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു തോ​മ​സ് ഫ്രാ​ങ്കി​ന്റെ ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​മാ​യി തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച​ത്. പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ മ​ത്യാ​സ് ടെ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു സ​മ​നി​ല പി​ടി​ച്ച​ത്.

    പി​ന്നാ​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ന​പ്പി​ച്ച ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം ഇ​ഞ്ചു​റി സ​മ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ മി​നി​റ്റി​ൽ റി​ച്ചാ​ർ​ലി​സ​ണി​ന്റെ ഹെ​ഡ​ർ ഗോ​ളി​ലു​ടെ ലീ​ഡും പി​ടി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഫൈ​ന​ൽ വി​സി​ലി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ർ​ണ​റി​ൽ ബ്രൂ​ണോ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സി​ന്റെ ഡെ​ലി​വ​റി​ൽ ബാ​ക്ക്പോ​സ്റ്റി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​ചാ​ടി​യ ഡി​ലി​റ്റ് ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഹെ​ഡ​റി​ലൂ​ടെ ടീ​മി​ന് സ​മ​നി​ല സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

