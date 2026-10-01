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    'അവർ അസൂയാലുക്കൾ, മികച്ചതൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല'; റൊണാൾഡോ ക്യാമ്പ് വിട്ടതിന് പിന്നാലെ ആഞ്ഞടിച്ച് സഹോദരി എൽമ

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    അവർ അസൂയാലുക്കൾ, മികച്ചതൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല; റൊണാൾഡോ ക്യാമ്പ് വിട്ടതിന് പിന്നാലെ ആഞ്ഞടിച്ച് സഹോദരി എൽമ
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    പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീം ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അപ്രതീക്ഷിതമായി മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി സഹോദരി എൽമ അവെയ്‌റോ. റൊണാൾഡോയോട് ടീം മാനേജ്മെന്റും പോർച്ചുഗീസ് ടീമും കാണിക്കുന്നത് കടുത്ത അനാദരവാണെന്നും അവർ മികച്ചതൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും എൽമ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

    ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് എൽമയുടെ രൂക്ഷപ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്. "ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കൂടുതൽ ആദരവ് അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയ ടീമിന് കൃത്യമായൊരു ഘടന ആവശ്യമാണ്. പോർച്ചുഗീസ് മാധ്യമങ്ങൾ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണം. പോർച്ചുഗീസ് ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവർ മികച്ചതൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല. അസൂയാലുക്കളും പുച്ഛം നിറഞ്ഞവരും അറിവില്ലാത്തവരുമാണവർ" - എൽമ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ സന്ദേശത്തിനൊപ്പം 'എല്ലാം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു' എന്ന ക്യാപ്ഷനും അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നീണ്ട കരിയറിൽ പോർച്ചുഗലിനായി റൊണാൾഡോ നൽകിയ സംഭാവനകളെ രാജ്യം കൂടുതൽ വിലമതിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഡെൻമാർക്കിനും നോർവേക്കുമെതിരായ മത്സരങ്ങൾക്കൊരുങ്ങുന്ന പോർച്ചുഗൽ ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് ബുധനാഴ്ച റൊണാൾഡോ മടങ്ങിയത്. പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിനും പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പെഡ്രോ പ്രോൻസയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ശേഷമായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം.

    നോർവേക്കെതിരെ പോർച്ചുഗൽ 2-1ന് വിജയിച്ച മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോയെ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലിരുത്തിയിരുന്നു. താരവുമായുള്ള ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടീം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നായിരുന്നു പരിശീലകൻ നൽകിയ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, ഇതിന് പിന്നാലെ റൊണാൾഡോ ക്യാമ്പ് വിട്ട് മാഡ്രിഡിലേക്ക് മടങ്ങിയത് ടീം മാനേജ്‌മെന്റുമായുള്ള ഭിന്നതയുടെ സൂചനയാണെന്നാണ് കായികലോകത്തെ വിലയിരുത്തൽ.

    വരാനിരിക്കുന്ന ഡെൻമാർക്കിനും നോർവേക്കുമെതിരായ നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ താരം കളിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവം റൊണാൾഡോയുടെ ഇതിഹാസതുല്യമായ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന്റെ അവസാനമാണോ എന്ന ആശങ്കയും ആരാധകർക്കിടയിൽ ശക്തമാണ്. താരം ഔദ്യോഗികമായി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, പോർച്ചുഗൽ ജഴ്സിയിൽ ഇനിയൊരു മടങ്ങിവരവ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്. പോർച്ചുഗലിനായി യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും പ്രഥമ നാഷൻസ് ലീഗും നേടിക്കൊടുത്ത റൊണാൾഡോ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനാണ്. പുരുഷന്മാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബാളിൽ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഈ ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ പേരിലാണ്.

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    News Summary - Ronaldo's Sister Slams Portugal
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