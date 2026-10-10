980-ാം ഗോളുമായി റൊണാൾഡോ; അൽ ദിരിയക്കെതിരെ അൽ നസറിന് തകർപ്പൻ ജയം

980-ാം ഗോളുമായി റൊണാൾഡോ; അൽ ദിരിയക്കെതിരെ അൽ നസറിന് തകർപ്പൻ ജയംtext_fields
റിയാദ്: പോർച്ചുഗീസ് ക്യാമ്പിലെ വിവാദങ്ങൾക്കും ഇടവേളയ്ക്കും ശേഷം കളിക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഗംഭീര വരവേൽപ്പ്. സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അൽ ദിരിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഗോളടിച്ചും തന്റെ ട്രേഡ്മാർക്ക് 'സ്യൂ' ആഘോഷം മുഴക്കിയുമാണ് താരം ആരാധകരുടെ സ്നേഹത്തിന് മറുപടി നൽകിയത്. കരിയറിലെ 980-ാം ഔദ്യോഗിക ഗോളാണ് അൽ നസ്ർ നായകൻ ഈ മത്സരത്തിൽ നേടിയത്.
റിയാദിലെ അൽ അവ്വൽ പാർക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന് മുന്നേ ആരാധകർ റൊണാൾഡോയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ പരസ്യമാക്കിയിരുന്നു. 'മഹത്വം അധ്വാനത്തിലൂടെ നേടുന്നതാണ്' എന്ന് എഴുതിയ വലിയ ബാനറാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉയർത്തിയത്. കൂടാതെ, താരത്തിന്റെ ജഴ്സി നമ്പറിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ ആരാധകർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആവർത്തിച്ച് ആർത്തുവിളിച്ചു. പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസുമായുള്ള സമീപകാല തർക്കങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആരാധകരുടെ ഈ സ്നേഹപ്രകടനം.
മത്സരത്തിന്റെ 23-ാം മിനിറ്റിൽത്തന്നെ റൊണാൾഡോ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. എതിർ ടീം ഗോൾകീപ്പർ തട്ടിവിട്ട പന്ത് കൃത്യസമയത്ത് പ്രതികരിച്ച് റൊണാൾഡോ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് അനായാസം വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഗോളോടെ താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ ആകെ ഔദ്യോഗിക ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 980 ആയി ഉയർന്നു.
ചരിത്രപരമായ 1,000 ഗോളുകൾ എന്ന, ഒരിക്കൽ അവിശ്വസനീയമെന്ന് കരുതിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇനി വെറും 20 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് 41-കാരനായ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനെന്ന കാര്യത്തിൽ പെലെ ആരാധകർക്ക് വ്യത്യസ്ത വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും, റൊണാൾഡോ തന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്.
പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീം പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്നാണ് റൊണാൾഡോയ്ക്ക് സമീപകാലത്ത് അല്പം പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നത്. യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ നോർവെക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ താരം പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലായിരുന്നു. സ്വകാര്യ ചർച്ചകളിൽ തനിക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പരിശീലകൻ പാലിച്ചില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി താരം പിന്നീട് ക്യാമ്പ് വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, താൻ ടീമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതായി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
വിവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യം ഗോൾ നേടുകയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ. റിയാദിൽ ലഭിച്ച ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അൽ നസ്ർ ആരാധകർ എക്കാലവും തങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നാണ്.
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