    date_range 21 Sept 2025 11:08 PM IST
    date_range 21 Sept 2025 11:08 PM IST

    ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ​ക്കും ഫെ​ലി​ക്സി​നും ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ൾ; അൽ നസ്റിന് ജയം

    ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി പ്രോ ​ലീ​ഗി​ൽ ഗോ​ള​ടി തു​ട​ർ​ന്ന് ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ. ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ​യും പോ​ർ​ചു​ഗീ​സ് സ​ഹ​താ​രം ജാ​വോ ഫെ​ലി​ക്സും ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ ക​ളി​യി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ അ​ഞ്ച് ഗോ​ളി​ന് അ​ൽ റി​യാ​ദി​നെ​യാ​ണ് അൽ നസ്ർ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്.

    ആ​റാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഫെ​ലി​ക്സ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ന്നു. കി​ങ്സ്ലി കൊ​മാ​നി​ലൂ​ടെ (30) ലീ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ന​സ്റി​നാ​യി 33ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ​യും സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി തു​ട​ങ്ങി 49ാം മി​നി​റ്റി​ൽ വീ​ണ്ടും ഫെ​ലി​ക്സ്. പി​ന്നാ​ലെ മ​മ​ദൂ സി​ല്ല​യി​ലൂ​ടെ (51) ഒ​രു ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കി അ​ൽ റി​യാ​ദ്. 76ാം മി​നി​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഗോ​ൾ. സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ മൂ​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ് ന​സ്ർ.

