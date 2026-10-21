എൽ ക്ലാസിക്കോ ലക്ഷ്യം; പി.എസ്.ജിക്കെതിരെ റോഡ്രിക്ക് വിശ്രമം നൽകിയതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി ഫ്ലിക്

എൽ ക്ലാസിക്കോ ലക്ഷ്യം; പി.എസ്.ജിക്കെതിരെ റോഡ്രിക്ക് വിശ്രമം നൽകിയതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി ഫ്ലിക്text_fields
ബാഴ്സലോണ: റയൽ മഡ്രിഡിനെതിരായ എൽ ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടത്തിൽ സ്പാനിഷ് മധ്യനിര താരം റോഡ്രി ആദ്യ ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ബാഴ്സലോണ പരിശീലകൻ ഹാൻസി ഫ്ലിക്. പാരിസ് സെന്റ് ജെർമെയ്നെതിരായ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ താരത്തെ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് എൽ ക്ലാസിക്കോയ്ക്കു മുന്നോടിയായി വിശ്രമം അനുവദിക്കാനായിരുന്നുവെന്നും ഫ്ലിക് വ്യക്തമാക്കി.
ചൊവ്വാഴ്ച പാരിസിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ബാഴ്സലോണ 4-2ന് പി.എസ്.ജിയോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ 60-ാം മിനിറ്റിനു ശേഷമാണ് റോഡ്രി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ തോൽവിയറിയാതെ മുന്നേറിയ ബാഴ്സലോണയുടെ റെക്കോഡിനും ഇതോടെ അവസാനമായി.
ദേശീയ ടീമിനായും ബാഴ്സലോണയ്ക്കായും തുടർച്ചയായി നിരവധി മിനിറ്റുകൾ കളിച്ചതിനാലാണ് റോഡ്രിക്ക് വിശ്രമം നൽകിയതെന്ന് മത്സരശേഷം ഫ്ലിക് പറഞ്ഞു. തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് താരവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും റോഡ്രിക്ക് പകരം മാർക് ബെർണലിനെയാണ് ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
“ഞങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഞായറാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിനായി റോഡ്രി പൂർണമായി സജ്ജനായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ,” ഫ്ലിക് പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 25ന് നടക്കുന്ന എൽ ക്ലാസിക്കോയിൽ റയൽ മഡ്രിഡിനെ തോൽപിച്ചാൽ ലാ ലിഗയിൽ ഒമ്പത് പോയിന്റിന്റെ ലീഡ് നേടാൻ ബാഴ്സലോണക്ക് അവസരമുണ്ട്. ഈ നിർണായക പോരാട്ടം പി.എസ്.ജിക്കെതിരായ ടീമിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിച്ചെന്നും ഫ്ലിക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പി.എസ്.ജിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ രണ്ടുതവണ പിന്നിലായ ബാഴ്സലോണ, സാവി എസ്പാർട്ടിന്റെയും ലാമിൻ യമാലിന്റെയും ഗോളുകളിലൂടെ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, വിറ്റിഞ്ഞയുടെയും ഫാബിയാൻ റൂയിസിന്റെയും ഗോളുകൾ പി.എസ്.ജിക്ക് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
മത്സരം ഇരു ടീമുകളും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പോരാട്ടമായിരുന്നെങ്കിലും പന്ത് കൈവശം വെച്ചുള്ള കളിയിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിരവധി പിഴവുകളുണ്ടായെന്ന് ഫ്ലിക് വിലയിരുത്തി. ഇത്തരം പിഴവുകൾ തിരുത്താൻ മത്സരം സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഒക്ടോബറിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ ജയിക്കാനാകില്ല. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടുന്നത് ജൂണിലാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽനിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്,” ഫ്ലിക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.