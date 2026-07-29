റോബർട്ടോ മാൻസീനി വീണ്ടും ഇറ്റലി കോച്ച്; മാൾഡീനി രാജിവെച്ചുtext_fields
റോം : നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റോബർട്ടോ മാൻസീനി ഇറ്റലി ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി തിരിച്ചെത്തി. നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി മാൻസീനിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച തീരുമാനമെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എഫ്.ഐ.ജി.സി.) പ്രസിഡന്റ് ജിയോവന്നി മലാഗോ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. 2021-ൽ ഇറ്റലിയെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയ മാൻസീനി, 2023 ആഗസ്റ്റിലാണ് ടീം വിട്ടത്. തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യൻ ദേശീയ ടീമിനെയും ഖത്തർ ക്ലബ്ബായ അൽ സദ്ദിനെയും അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, പൗലോ മാൾഡീനിയുടെയും ലിയോണാർഡോയുടെയും പിന്തുണയോടെ ആന്ദ്രെ പിർലോയെ പരിശീലകനായി പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, റഷ്യൻ ബെറ്റിംഗ് സ്ഥാപനവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം വിവാദമായതിനെത്തുടർന്ന് ആ തീരുമാനം മാറ്റി വെക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാൾഡീനിയും ലിയോണാർഡോയും സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്ലോഡിയോ റനേരിയെ പുതിയ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചതായും മലാഗോ അറിയിച്ചു. 2022-ലെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോളിനെ വീണ്ടും വിജയപാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ മാൻസീനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഫെഡറേഷൻ.
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