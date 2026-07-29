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    Football
    Posted On
    date_range 29 July 2026 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 9:09 AM IST

    റോബർട്ടോ മാ​ൻ​സീ​നി വീണ്ടും ഇറ്റലി കോ​ച്ച്; മാ​ൾ​ഡീ​നി രാ​ജി​വെ​ച്ചു

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    Roberto Mancini
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    റോബർട്ടോ മാ​ൻ​സീ​നി

    റോം : നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റോബർട്ടോ മാ​ൻ​സീ​നി ഇറ്റലി ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി തിരിച്ചെത്തി. നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി മാ​ൻ​സീ​നിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച തീരുമാനമെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എഫ്.ഐ.ജി.സി.) പ്രസിഡന്റ് ജിയോവന്നി മലാഗോ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. 2021-ൽ ഇറ്റലിയെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയ മാ​ൻ​സീ​നി, 2023 ആഗസ്റ്റിലാണ് ടീം വിട്ടത്. തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യൻ ദേശീയ ടീമിനെയും ഖത്തർ ക്ലബ്ബായ അൽ സദ്ദിനെയും അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു.

    അതേസമയം, പൗലോ മാ​ൾ​ഡീ​നിയുടെയും ലിയോണാർഡോയുടെയും പിന്തുണയോടെ ആന്ദ്രെ പിർലോയെ പരിശീലകനായി പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, റഷ്യൻ ബെറ്റിംഗ് സ്ഥാപനവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം വിവാദമായതിനെത്തുടർന്ന് ആ തീരുമാനം മാറ്റി വെക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാ​ൾ​ഡീ​നിയും ലിയോണാർഡോയും സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്ലോ​ഡി​യോ റ​നേ​രിയെ പുതിയ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചതായും മലാഗോ അറിയിച്ചു. 2022-ലെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോളിനെ വീണ്ടും വിജയപാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ മാ​ൻ​സീ​നിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഫെഡറേഷൻ.

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    TAGS:claudio ranieriRoberto ManciniPaolo MaldiniItaly Football team
    News Summary - റോബർട്ടോ മാ​ൻ​സീ​നി വീണ്ടും ഇറ്റലി കോ​ച്ച്
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