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    Football
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 9:21 AM IST

    അമരന്മാരുടെ ആകാശക്കോട്ടയിൽ ഡീഗോയെ തടയാൻ ബറേസി

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    മറഡോണയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച എതിരാളി യാത്രയാവുമ്പോൾ
    Franco Baresi and Diego Maradona,
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    നാ​പ്പോ​ളി താ​രം ഡീ​ഗോ മ​റ​ഡോ​ണ​യും എ.​സി മി​ലാ​ന്റെ ഫ്രാ​ങ്കോ ബ​റേ​സി​യും ക​ള​ത്തി​ൽ (ഫ​യ​ൽ)

    മി​ലാ​നി​ലെ ക​ളി​മു​റ്റ​മാ​യ സാ​ൻ സി​റോ​യു​ടെ നെ​ഞ്ച​കം ഇ​ന്ന് നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​ണ്. കാ​ൽ​പ​ന്ത് ക​ളി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വീ​ര്യ​മേ​റി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​തി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഫ്രാ​ങ്കോ ബ​റേ​സി യാ​ത്ര​യാ​കു​മ്പോ​ൾ, ആ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ക​ളി​മു​റ്റ​ത്തും ഒ​രു വ​ലി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടാ​വും. അ​വി​ടെ, നീ​ല​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന് ന​ടു​വി​ൽ ഡി​യാ​ഗോ അ​ർ​മാ​ൻ​ഡോ മ​റ​ഡോ​ണ എ​ന്ന മാ​ന്ത്രി​ക​ൻ ത​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട എ​തി​രാ​ളി​യെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കും...

    1980ക​ളി​ൽ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ സീ​രി എ​യു​ടെ പു​ൽ​മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ.​സി മി​ലാ​ന്റെ ചു​വ​പ്പും ക​റു​പ്പും അ​ണി​ഞ്ഞ് ബ​റേ​സി​യും, നാ​പ്പോ​ളി​യു​ടെ നീ​ല​ക്കു​പ്പാ​യ​ത്തി​ൽ മ​റ​ഡോ​ണ​യും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ നി​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​വ്യ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ്റാ​ക്കി​ങ്ങി​ന്റെ ദൈ​വ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ രാ​ജ​കു​മാ​ര​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വീ​ര്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​ഗാ​ധ​മാ​യ പ്ര​ണ​യ​വും ബ​ഹു​മാ​ന​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    മൈ​താ​ന​ത്ത് ത​നി​ക്കെ​തി​രെ വ​ന്ന​വ​രൊ​ക്കെ കാ​ലു​ക​ൾ ത​ല്ലി​യൊ​ടി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ, മ​റ​ഡോ​ണ​യെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ബ​റേ​സി​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ ത​ന്ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘‘എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഞാ​ൻ ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​ണ് ബ​റേ​സി. എ​ന്നെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​നോ ത​ട​യാ​നോ നോ​ക്കാ​തെ, എ​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ തൊ​ടു​ക പോ​ലും ചെ​യ്യാ​തെ വ​ള​രെ മാ​ന്യ​മാ​യി എ​ന്റെ കാ​ൽ​ചു​വ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് പ​ന്ത് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന മാ​ന്ത്രി​ക​ൻ...’’ മ​റ​ഡോ​ണ ബ​റേ​സി​യെ കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​തി​യ​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ബ​റേ​സി​യു​ടെ ജ​ഴ്സി ചോ​ദി​ച്ചു​വാ​ങ്ങി നെ​ഞ്ചോ​ട​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച മ​റ​ഡോ​ണ​യു​ടെ ചി​ത്രം, ഒ​രു എ​തി​രാ​ളി​ക്ക് കാ​ൽ​പ​ന്ത് ദൈ​വം ന​ൽ​കി​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ദ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, ലോ​കം ക​ണ്ട വ​ൻ​കി​ട മു​ന്നേ​റ്റ​ക്കാ​രെ​യൊ​ക്കെ ത​ടു​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യ ബ​റേ​സി​യു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ മ​റ​ഡോ​ണ​യു​ടെ പേ​ര് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​കാ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘‘ഞാ​ൻ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ച്ച​തി​ൽ വെ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഭ. മൈ​താ​ന​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ എ​ത്ര​യോ ത​വ​ണ ഞ​ങ്ങ​ൾ വീ​ഴ്ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, എ​ത്ര ക​ടു​ത്ത ടാ​ക്കി​ളു​ക​ൾ കി​ട്ടി​യാ​ലും പ​രാ​തി പ​റ​യാ​തെ വീ​ണ്ടും എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് പ​ന്തി​നാ​യി ഓ​ടു​ന്ന ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ന് മു​ന്നി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണ് എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭാ​ഗ്യം,’’ എ​ന്ന് ബ​റേ​സി ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ, മ​റ​ഡോ​ണ​യെ​ന്ന കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ൽ സ്വ​ന്തം പ്ര​തി​രോ​ധ​ക്കോ​ട്ട​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​യ​പ്പോ​ഴും ബ​റേ​സി​യു​ടെ ഉ​ള്ളി​ൽ ഒ​രു വ​ന്യ​മാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ര​ണം അ​ത് പ​ന്തി​ന്‍റെ ആ​ത്മാ​വ് തൊ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ മാ​ന്ത്രി​ക​ത​യോ​ടു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. 2020ൽ ​മ​റ​ഡോ​ണ യാ​ത്ര​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ‘‘എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം വി​ങ്ങി​പ്പൊ​ട്ടു​ന്നു... ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ കൈ​യൊ​പ്പു​ള്ള ആ ​ക​ളി​ക്കാ​ര​നു​മു​ന്നി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് എ​ന്റെ ആ​യു​സ്സി​ന്റെ വ​ലി​യ ബ​ഹു​മ​തി​യാ​ണ്.’’-​ബ​റേ​സി നെ​ഞ്ചു​പൊ​ട്ടി കു​റി​ച്ചു.

    ഇ​ന്നി​താ, ആ ​ആ​റാം ന​മ്പ​ർ കു​പ്പാ​യ​ക്കാ​ര​നും ത​ന്റെ 66ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ സാ​ൻ സി​റോ​യി​ൽ നി​ന്ന് പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ശ​ത്രു​ക്ക​ളെ​പ്പോ​ലെ പ​ന്ത​ടി​ച്ച് പോ​രാ​ടു​ക​യും, ക​ളം​വി​ട്ടാ​ൽ പ​ര​സ്പ​രം മാ​തൃ​ക​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത ആ ​മ​ഹാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ഒ​രേ ഓ​ർ​മ​ച്ചി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​ന്നി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ലെ ആ ​അ​ന​ന്ത​മാ​യ ക​ളി​മു​റ്റ​ത്ത് മ​റ​ഡോ​ണ പ​ന്തു​മാ​യി കു​തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ത​ട​യാ​ൻ ആ ​ശാ​ന്ത​മാ​യ ചി​രി​യോ​ടെ ബ​റേ​സി ഇ​നി വീ​ണ്ടും മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​വ​രും. അ​മ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ആ​കാ​ശ​ക്കോ​ട്ട​യി​ൽ ആ ​കാ​വ​ലാ​ൾ ഇ​നി വീ​ണ്ടും ജാ​ഗ​രൂ​ക​നാ​യി​രി​ക്ക​ട്ടെ... സാ​ൻ സി​റോ​യു​ടെ ഇ​തി​ഹാ​സ​ത്തി​ന് വി​ട!.

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    TAGS:ac milanDiego MaradonaNapoliITALIAN SERIE Afootball legend
    News Summary - Remembering the Legendary AC Milan Defender and His Epic Battles with Diego Maradona
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