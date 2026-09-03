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    ജാലകം തുറന്ന് കോടികൾ; പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ റെക്കോഡ് പണക്കിലുക്കം

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    എ​ൻ​സോ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, ബ്രാ​ഡ്‌​ലി ബാ​ർ​കോ​ള​


    ല​ണ്ട​ൻ: ​ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ​ലീ​ഗി​ൽ ​സ​മ്മ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് ​റെ​ക്കോ​ഡ് തു​ക. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​വ​സാ​നി​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ടു​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് 4.7 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​ണ് (ഏ​ക​ദേ​ശം 44,000 കോ​ടി രൂ​പ) ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച യൂ​റോ​പ്പി​ലു​ട​നീ​ളം അ​വ​സാ​നി​ച്ച വി​ൻ​ഡോ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളി​ൽ 169 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​നാ​ണ് (ഏ​ക​ദേ​ശം 1600 കോ​ടി രൂ​പ) പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് എ​തി​രാ​ളി​യാ​യ ചെ​ൽ​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ എ​ൻ​സോ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ എ​ൻ​സോ ഫെ​ർ​ണ്ടാ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള ക​ളി​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി മാ​റി.

    പു​തി​യ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി സി​റ്റി മാ​ത്രം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് 600 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​ണ്. ഒ​രു ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽ ഒ​രു ക്ല​ബ് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തു​ക​യാ​ണി​ത്. ചെ​ൽ​സി​യു​ടെ​യും ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാ​മി​ന്റെ​യും ചെ​ല​വ് 400 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​ണ്. ‘ബി​ഗ് ഫൈ​വ്’ ലീ​ഗു​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട സ്പെ​യി​ൻ, ഇ​റ്റ​ലി, ജ​ർ​മ​നി, ഫ്രാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ ആ​കെ കൂ​ടു​മാ​റ്റ ചെ​ല​വ് 3.8 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​ണ്. പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ലെ 20 ടീ​മു​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2025ൽ ​ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ടീ​മു​ക​ൾ ഒ​രു വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക 4.25 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​യി​രു​ന്നു.

    നോ​ട്ടി​ങ്ഹാം ഫോ​റ​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്ന് എ​ലി​യ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ണെ 155 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​നാ​ണ് സി​റ്റി ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. മൊ​റോ​ക്കോ​യു​ടെ അ​യ്യൂ​ബ് ബൗ​ദി 117 ഡോ​ള​റി​നാ​ണ് സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​ത്. അ​വ​സാ​ന​ദി​നം സി​റ്റി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സെ​ന​ഗാ​ൾ വിം​ഗ​ർ ഇ​ലി​മാ​ൻ എ​ൻ​ഡി​ക്ക് വേ​ണ്ടി 81 മി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റും ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു.

    സ്‌​പെ​യി​നി​ന്റെ ലോ​ക​ക​പ്പ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ റോ​ഡ്രി​യും മി​ഡ്‌​ഫീ​ൽ​ഡ് താ​രം ബെ​ർ​ണാ​ഡോ സി​ൽ​വ​യും സി​റ്റി വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ജാ​ക്ക് ഗ്രീ​ലി​ഷി​നെ എ​വ​ർ​ട​ണി​ലേ​ക്ക് വാ​യ്പാ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും കൈ​മാ​റി. ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ ബെ​ൽ​ജി​യ​ൻ ടീ​മാ​യ ജെ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് 18 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ലൂ​ക്ക ബ്ര​ഗ്മാ​ൻ​സി​നെ 35 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടു. പി.​എ​സ്.​ജി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഫ്ര​ഞ്ച് വി​ങ്ങ​ർ ബ്രാ​ഡ്‌​ലി ബാ​ർ​കോ​ള​യെ 123 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടി​ന് ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    പു​തി​യ കോ​ച്ച് സാ​ബി അ​ലോ​ൺ​സോ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ചെ​ൽ​സി ഇ​ത്ത​വ​ണ 349 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടോ​ളം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. ആ​സ്റ്റ​ൺ വി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ർ​ഗ​ൻ റോ​ജേ​ഴ്സി​നെ ക്ല​ബ് റെ​ക്കോ​ഡ് തു​ക​യാ​യ 117 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടി​ന് വാ​ങ്ങി. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ളി​ക്കാ​രെ വി​റ്റ​തി​ലൂ​ടെ 409 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടി​ല​ധി​കം വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​നും ചെ​ൽ​സി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. ടോ​ട്ട​നും 334 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടോ​ളം മു​ട​ക്കി. ചെ​ൽ​സി​യി​ൽ നി​ന്ന് മി​ഖാ​യ് ലോ ​മു​ദ്രി​ക് വാ​യ്പ​യാ​യും സാ​ൻ​ഡ്രോ ടൊ​ണാ​ലി സ്ഥി​ര ക​രാ​റി​ലും ടോ​ട്ട​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ലേ​ക്ക് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച ഐ​പ്‌​സ്‌​വി​ച്ച് ടൗ​ൺ, ക​വെ​ൻ​ട്രി സി​റ്റി, ഹ​ൾ സി​റ്റി എ​ന്നീ ക്ല​ബു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് മാ​ത്രം പു​തി​യ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി 400 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. ഫോ​ളാ​രി​ൻ ബ​ലോ​ഗ​ൻ എ​വ​ർ​ട്ട​ണി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന നീ​ക്കം അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

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