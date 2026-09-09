റയലിന് വിജയത്തുടക്കം; ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇന്റർ മിലാനെ കീഴടക്കി

റയലിന് വിജയത്തുടക്കം; ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇന്റർ മിലാനെ കീഴടക്കിtext_fields
മഡ്രിഡ് : സീസണിലെ അഞ്ചാം ഗോളുമായി കിലിയൻ എംബാപ്പെ തിളങ്ങിയപ്പോൾ, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്റർ മിലാനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് കീഴടക്കി റയൽ മഡ്രിഡിന് ആവേശകരമായ വിജയത്തുടക്കം. കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് പുറമേ, ക്യാപ്റ്റൻ ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർദെയെണ് സാന്റിയാഗോ ബർണബ്യുവിൽ റയലിനായി വലകുലുക്കിയത്. ഇന്ററിനായി പകരക്കാരൻ താരം കാർലോസ് അഗസ്റ്റോ ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ 14–ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു എംബാപ്പെയുടെ ഓപ്പണിങ് ഗോൾ. ഈ ഗോളോടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള റയൽ ഇതിഹാസം റൗളിനൊപ്പമെത്താൻ (71 ഗോളുകൾ) ഫ്രഞ്ച് താരത്തിനായി.
വെള്ളിയാഴ്ച ലാ ലീഗയിൽ റയൽ ബെറ്റിസിനോടേറ്റ 1–0 തോൽവിയുടെ ക്ഷീണം മാറ്റാനും റയൽ പരിശീലകനായുള്ള ഹോസെ മൊറീഞ്ഞോയുടെ രണ്ടാം ഊഴത്തിലെ ഈ വിജയത്തിനായി. 2010–ൽ ഇന്ററിനെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയ മൊറീഞ്ഞോയ്ക്ക് ഇത് തന്റെ പഴയ ക്ലബ്ബിനെതിരെയുള്ള മധുരപ്രതികാരം കൂടിയായി. സസ്പെൻഷനിലായ എഡ്വാർഡോ കമാവിംഗ, ആർദ ഗുലർ എന്നിവർക്ക് പകരം ട്രെന്റ് അലക്സാണ്ടർ ആർണോൾഡ്, ബ്രാഹിം ഡയസ് എന്നിവരെയാണ് മൊറീഞ്ഞോ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഇന്ററിന്റെ മാർക്കസ് തുറാം, ലൌട്ടാറോ മാർട്ടിനെസ് എന്നിവരുടെ ഗോളെന്നുറച്ച നീക്കങ്ങൾ റയൽ ഗോളി തിബോ കോർട്ടുവ തടഞ്ഞിട്ടു. എന്നാൽ കളിഗതിക്ക് വിപരീതമായി 14–ാം മിനിറ്റിൽ റയൽ മുന്നിലെത്തി. ഇന്റർ പ്രതിരോധ താരം യാൻ ഔറൽ ബിസെക്കിന് പറ്റിയ അബദ്ധം മുതലെടുത്ത് ബ്രാഹിം ഡയസ് നൽകിയ പാസ് എംബാപ്പെ ഇന്റർ ഗോൾകീപ്പർ യോസെപ് മാർട്ടിനെസിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിലാക്കി.
23–ാം മിനിറ്റിൽ അടുത്ത പിഴവിലൂടെ ഇന്റർ രണ്ടാം ഗോളും വഴങ്ങി. ബെഞ്ചമിൻ പവാർഡിൽ നിന്ന് പന്ത് സ്വീകരിച്ച ഗോളി മാർട്ടിനെസ് ബോക്സിനുള്ളിൽ വരുത്തിയ കാലതാമസം മുതലെടുത്ത് റയൽ ക്യാപ്റ്റൻ വാൽവെർദെ പന്ത് തട്ടിയെടുത്ത് വലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു.
2010–ൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനെ തോൽപിച്ച് ഇന്റർ കിരീടം നേടുമ്പോൾ മൊറീഞ്ഞോയുടെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യൻ ചിവുവാണ് ഇറ്റാലിയൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ററിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിശീലകൻ. ഒന്നാം പകുതി അവസാനിക്കാൻ 9 മിനിറ്റ് ബാക്കിനിൽക്കെ ഇന്റർ താരം കർട്ടിസ് ജോൺസിന്റെ മിന്നൽ ഷോട്ട് ക്രോസ്ബാറിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ എംബാപ്പെയുടെയും ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെയും ഗോളെന്നുറച്ച ഷോട്ടുകൾ തടഞ്ഞ് ഇന്റർ ഗോളി മാർട്ടിനെസ് ആദ്യ പകുതിയിലെ പിഴവുകൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ജോൺ സ്റ്റോൺസിനെ ഇറക്കി ഇന്റർ കളി കടുപ്പിച്ചു. ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ മികച്ചൊരവസരം നഷ്ടമായപ്പോൾ, ബാസ്റ്റോണിയുടെ ഷോട്ട് കോർട്ടുവ തടഞ്ഞു. ഒടുവിൽ 77–ാം മിനിറ്റിൽ ലൌട്ടാറോ മാർട്ടിനെസിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് കാർലോസ് അഗസ്റ്റോ ഇന്ററിന്റെ ആശ്വാസ ഗോൾ കണ്ടെത്തി.
അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ഇന്റർ സമനിലയ്ക്കായി സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടിയെങ്കിലും റയൽ പ്രതിരോധം കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിന്നു. 16–ാം യൂറോപ്യൻ കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന റയൽ മഡ്രിഡ് അങ്ങനെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ജയത്തോടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു.
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