ഗോൾമഴ പൊഴിച്ച് റയൽ, തകർന്നടിഞ്ഞ് ലൈപ്സിഗ്; ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ലോസ് ബ്ലാങ്കോസ്

ഗോൾമഴ പൊഴിച്ച് റയൽ, തകർന്നടിഞ്ഞ് ലൈപ്സിഗ്; ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ലോസ് ബ്ലാങ്കോസ്text_fields
മഡ്രിഡ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടർന്ന് റയൽ മഡ്രിഡ്. സ്വന്തം തട്ടകമായ സാൻറിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ജർമൻ ക്ലബ് ആർ.ബി ലൈപ്സിഗിനെ 4-1ന് തകർത്താണ് സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാർ കരുത്തുകാട്ടിയത്. ബെർണാർഡോ സിൽവ, ആർദ ഗുലർ, കിലിയൻ എംബാപ്പെ, യാൻ ഡിയോമാൻഡെ എന്നിവരാണ് റയലിനായി ഗോൾ നേടിയത്. ടിഡിയം ഗോമിസിലൂടെ ലൈപ്സിഗ് ആശ്വാസഗോൾ കണ്ടെത്തി.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകളും ആക്രമണങ്ങളുമായി കളം നിറഞ്ഞെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ ഗോളാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ലൈപ്സിഗിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പലതവണ റയൽ പ്രതിരോധത്തെ പരീക്ഷിച്ചു. റൊമുലോ കാർഡോസോയുടെ അപകടകരമായ നീക്കങ്ങൾക്കും ആന്റോണിയോ നുസയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ റയൽ ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ടുവയുടെ മികവുറ്റ സേവുകൾ നിർണായകമായി.
മത്സരം ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനത്തോടടുക്കവേയാണ് റയൽ ലീഡെടുത്തത്. 43ാം മിനിറ്റിൽ ആർദ ഗുലറുടെ ഷോട്ട് ലീപ്സിഗ് ഗോൾകീപ്പർ തട്ടിയകറ്റിയെങ്കിലും റീബൗണ്ട് ലഭിച്ച ബെർണാർഡോ സിൽവ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ക്ലബിനായി സിൽവ നേടുന്ന ആദ്യ ഗോളായിരുന്നു ഇത്.
രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി ഏഴു മിനിറ്റിനകം റയൽ ലീഡുയർത്തി. ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ ക്രോസിൽ കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഹെഡ് ചെയ്ത പന്ത് ആർദ ഗുലർ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ റയൽ മത്സരത്തിൽ കൂടുതൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എംബാപ്പെയും ഗോൾപട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു. 83ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച പന്ത് മനോഹരമായ വളഞ്ഞ ഷോട്ടിലൂടെ ഫ്രഞ്ച് താരം വലയിലെത്തിച്ചു. ഈ സീസണിൽ എംബാപ്പെയുടെ ഗോൾനേട്ടം 12 ആയി ഉയർന്നു.
തോൽവി ഉറപ്പായ ഘട്ടത്തിലും ലൈപ്സിഗ് പോരാട്ടം തുടർന്നു. അതിവേഗ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ടിഡിയം ഗോമിസ് ജർമൻ ടീമിനായി ആശ്വാസഗോൾ നേടി. എന്നാൽ, റയലിന്റെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് അതോടെ അവസാനമായില്ല. ബ്രാഹിം ഡിയാസിന്റെ ക്രോസിൽ മുൻ ലീപ്സിഗ് താരം കൂടിയായ യാൻ ഡിയോമാൻഡെ തകർപ്പൻ വോളിയിലൂടെ നാലാം ഗോൾ കണ്ടെത്തി.
ജയത്തോടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ മികച്ച തുടക്കം തുടരാൻ റയൽ മഡ്രിഡിനായി. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന എൽ ക്ലാസിക്കോയിൽ ബാഴ്സലോണയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ടീമിന് ഈ വിജയം ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതാണ്.