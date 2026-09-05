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    പെനാൽറ്റി പാഴാക്കി എംബാപ്പെ; ബെറ്റിസിനോട് റയൽ മാഡ്രിഡിന് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി

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    മികച്ച സേവുകളുമായി ബെറ്റിസ് ഗോൾകീപ്പർ അൽവാരോ വാലെസി
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    മാഡ്രിഡ് : പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തി മുന്നേറിയ റയൽ മാഡ്രിഡിന് ഈ സീസണിലെ ആദ്യ തോൽവി. മികച്ച അവസരങ്ങൾ വച്ചുനീട്ടിയിട്ടും ഫിനിഷിംഗിലെ പോരായ്മകൾ കാരണം റിയൽ ബെറ്റിസിനോട് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് ഹോസെ മൗറീന്യോയുടെ സംഘം പരാജയപ്പെട്ടത്. മത്സരത്തിന്റെ 81-ാം മിനിറ്റിൽ ബാക്കാംബു നേടിയ ഗോളാണ് ബെറ്റിസിന് അവിശ്വസനീയ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ലഭിച്ച ഈ പ്രഹരം റയലിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.

    മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് ആക്രമിച്ചു കളിച്ചെങ്കിലും ബെറ്റിസ് ഗോൾകീപ്പർ അൽവാരോ വാലെസിന്റെ മികച്ച സേവുകൾ റയലിന് തിരിച്ചടിയായി. കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ശ്രമങ്ങളും 13-ാം മിനിറ്റിൽ ഡീൻ ഹൈസന്റെ കരുത്തുറ്റ ഷോട്ടും വാലെസ് തടുത്തിട്ടു. തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റുകളിൽ ആർദ ഗുലറുടെ അസിസ്റ്റിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ തൊടുത്ത ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു. മത്സരത്തിലുടനീളം ആന്റണിയിലൂടെ ബെറ്റിസ് ഭീഷണി ഉയർത്തിയെങ്കിലും മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് റയലിനായിരുന്നു. ആദ്യപകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ എംബാപ്പെയുടെ ഇരട്ട ഷോട്ടുകൾ തടഞ്ഞ വാലെസും, ഹൈസന്റെ ഷോട്ട് ക്രോസ്ബാറിൽ തട്ടി മടങ്ങിയതും റയലിന് നിർഭാഗ്യമായി.

    രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബെർണാർഡോ സിൽവ, യാൻ ഡിയോമാൻഡെ, ട്രെന്റ് അലക്സാണ്ടർ-ആർനോൾഡ് എന്നിവരെ മൗറീന്യോ കളത്തിലിറക്കിയെങ്കിലും മത്സരം ബെറ്റിസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. 81-ാം മിനിറ്റിൽ കോർണറിൽ നിന്ന് തിബോ കുർതോ തടഞ്ഞിട്ട പന്ത് റീബൗണ്ടിലൂടെ ബാക്കാംബു വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അസെൻസിയോ നേടിയ ഗോൾ ഓഫ്‌സൈഡ് കാരണം റഫറി നിഷേധിച്ചു. 95-ാം മിനിറ്റിൽ എംബാപ്പെ പെനാൽറ്റി പാഴാക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ റയലിന്റെ പതനം പൂർത്തിയായി. ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കാതിരുന്നതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന റയലിന് ഈ തോൽവി വരും മത്സരങ്ങളിൽ വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ്.

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    News Summary - Real Madrid Suffers Shock Defeat to Real Betis After Kylian Mbappe Misses Penalty
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