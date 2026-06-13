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    Football
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 9:41 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 9:41 PM IST

    ബാഴ്‌സയും അത്‌ലറ്റികോയുമല്ല; ബെർണാഡോ സിൽവയെ റാഞ്ചി റയൽ മാഡ്രിഡ്

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    ബാഴ്‌സയും അത്‌ലറ്റികോയുമല്ല; ബെർണാഡോ സിൽവയെ റാഞ്ചി റയൽ മാഡ്രിഡ്
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    മാഡ്രിഡ്: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് വമ്പന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർ താരം ബെർണാഡോ സിൽവയെ സ്വന്തമാക്കി സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് റയൽ മാഡ്രിഡ്. ലോകകപ്പിലെ പോർച്ചുഗലിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റയലും സിൽവയും തമ്മിൽ കരാർ വ്യവസ്ഥകളിൽ ധാരണയിലെത്തിയതായി സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരനായ സിൽവ സാന്റിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിൽ എത്തുന്നത്. ചിരവൈരികളായ ബാഴ്സലോണയെയും അത്‌ലറ്റികോ മാഡ്രിഡിനെയും മറികടന്നാണ് റയൽ മാഡ്രിഡ് ബെർണാഡോയെ സ്വന്തമാക്കിയത്.

    സിറ്റി വിടുന്നു, ബാഴ്‌സയ്ക്കും അത്‌ലറ്റികോയ്ക്കും നിരാശ

    മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുമായുള്ള കരാർ അവസാനിക്കുന്നതോടെയാണ് സിൽവ ക്ലബ്ബ് വിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഒരു ദശാബ്ദത്തോളം സിറ്റിയുടെ മധ്യനിരയിലെ പ്രധാനിയായിരുന്ന താരം, ക്ലബ്ബിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പദവിയും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറ്റിയുമായുള്ള കരാർ പുതുക്കുന്ന ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയതോടെ സിൽവയുടെ ഏജന്റായ ജോർജ് മെൻഡസ് മറ്റ് ക്ലബ്ബുകളുമായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ബാഴ്‌സലോണയും അത്‌ലറ്റികോ മാഡ്രിഡും താരത്തിനായി സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫർ തുക നൽകേണ്ടതില്ല എന്നതിനാൽ, ആകർഷകമായ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ റയലിന് കഴിഞ്ഞത് ഈ ഡീലിൽ നിർണായകമായി.

    വഴിത്തിരിവായത് മൗറീഞ്ഞോയുടെ ഇടപെടൽ

    റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ പരിശീലകനായ ഹോസെ മൗറീഞ്ഞോയാണ് സിൽവയുടെ ട്രാൻസ്ഫറിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. റയൽ അധികൃതർ സിൽവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേവലം 36 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ കരാറിൽ ധാരണയിലെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തന്റെ കളിശൈലിക്ക് അനുയോജ്യനായ, ഒന്നിലധികം പൊസിഷനുകളിൽ കളിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള സിൽവയെ മൗറീഞ്ഞോ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാണ് ടീമിലെത്തിച്ചത്. വിങ്ങറായും, സെൻട്രൽ മിഡ്‌ഫീൽഡറായും, നമ്പർ 10 ആയും കളിമെനയാൻ സിൽവയ്ക്ക് കഴിയും.

    കരാർ 2028 വരെ; റോഡ്രി വരില്ല

    പോർച്ചുഗീസ്, സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2028 വരെയുള്ള കരാറിലാണ് സിൽവ ഒപ്പുവെക്കുന്നത്. ഇത് 2029 വരെ നീട്ടാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട്. സിൽവയുടെ വരവോടെ സ്പാനിഷ് മധ്യനിര താരം റോഡ്രിയെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ റയൽ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ മധ്യനിരയിലെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായെന്ന് റയൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കരുതുന്നു. നേരത്തെ ഇബ്രാഹിമ കൊനാറ്റെയെയും ഡെൻസൽ ഡംഫ്രീസിനെയും ടീമിലെത്തിച്ച റയൽ, ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ മൗറീഞ്ഞോയുടെ കീഴിൽ അതിവേഗം ടീമിനെ അഴിച്ചുപണിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ്.

    അവസാന നിമിഷം തട്ടിയെടുത്ത് റയൽ

    2022 മുതൽ സിൽവയെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ബാഴ്സലോണ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സിറ്റിയുടെ എതിർപ്പും ലാലിഗയിലെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളും അവർക്ക് എപ്പോഴും തിരിച്ചടിയായി. അതേസമയം, അത്‌ലറ്റികോ മാഡ്രിഡ് സിൽവയുമായി വാക്കാൽ ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് നൽകിയ വമ്പൻ ഓഫർ വന്നതോടെ സിൽവ റയലിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ നീക്കം അത്‌ലറ്റികോ ആരാധകരിൽ വലിയ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ലോകകപ്പിന് ശേഷം

    ലോകകപ്പിലെ പോർച്ചുഗൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഏകാഗ്രതയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ, ടൂർണമെന്റിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയെന്ന് സിൽവയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ലോകകപ്പിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സിൽവയുടെ വരവ് റയൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സിൽവ കൂടി എത്തുന്നതോടെ റയലിന്റെ മുൻനിരയിലും മധ്യനിരയിലും കളിക്കാരുടെ വലിയൊരു നിര തന്നെയാകും മൗറീഞ്ഞോയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ടാവുക.

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    TAGS:atletico madridBernardo Silvareal madrdtransfer marketBarcelon
    News Summary - Real Madrid Sign Bernardo Silva: Portuguese Star Set to Join on Free Transfer Until 2028
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