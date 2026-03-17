    Football
    Posted On
    date_range 17 March 2026 7:42 PM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 7:42 PM IST

    ‘റമദാൻ, റമദാൻ...’; വാർത്തസമ്മേളനത്തിനിടെ നിസ്കരിക്കാനായി ഇറങ്ങിയോടി റുഡിഗർ; വൈറലായി വിഡിയോ

    'റമദാൻ, റമദാൻ...'; വാർത്തസമ്മേളനത്തിനിടെ നിസ്കരിക്കാനായി ഇറങ്ങിയോടി റുഡിഗർ; വൈറലായി വിഡിയോ
    റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം അന്റോണിയോ റുഡിഗർ

    മാഡ്രിഡ്: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ നിർണായക പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽനിന്ന് നിസ്കരിക്കാനായി വേഗത്തിൽ മടങ്ങി റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം അന്റോണിയോ റുഡിഗർ. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരായ രണ്ടാം മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഔദ്യോഗിക വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ജർമൻ പ്രതിരോധ താരം തന്റെ വിശ്വാസത്തിന് മുൻഗണന നൽകി ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടിയത്.

    വാർത്തസമ്മേളനം അവസാനിച്ചോ എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ച താരം, സമയം അതിക്രമിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ "റമദാൻ, റമദാൻ" എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ വേദി വിടുകയായിരുന്നു. മൊബൈലിൽ സമയം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർഥനക്കായി താരം തിരക്കിട്ട് പോകുന്നത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചിരിയും കൗതുകവും പടർത്തി. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാണ്.

    റമദാൻ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് റുഡിഗർ സിറ്റിക്കെതിരായ വലിയ മത്സരത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സിറ്റിയെ 3-0ന് തകർക്കുന്നതിൽ റുഡിഗറുടെ പ്രതിരോധം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. സൂപ്പർ താരം ഫെഡറികോ വാൽവെർദെയുടെ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക്കിലായിരുന്നു അന്ന് റയലിന്റെ ആധിപത്യം.

    2022ൽ ചെൽസിയിൽനിന്ന് റയലിലെത്തിയ റുഡിഗർ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ടീമിന്റെ പ്രതിരോധക്കോട്ടയിലെ മിന്നും താരമായി മാറി. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, ലാ ലിഗ, കോപ്പ ഡെൽ റേ തുടങ്ങി നിരവധി കിരീട നേട്ടങ്ങളിൽ ഇതിനകംതന്നെ പങ്കാളിയായ ഈ 33കാരൻ നിർണായക മത്സരങ്ങളിലെ തന്റെ പോരാട്ടവീര്യം കൊണ്ട് ആരാധകരുടെ പ്രിയതാരമാണ്.

    TAGS:Real MadridRamadanViral Videoantonio rudigerLatest News
    News Summary - 'Ramadan, Ramadan...'; Rudiger runs out to pray during press conference; Video goes viral
