'ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എന്താണ് അനുഭവിച്ചതെന്നും ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം'; വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി മെസ്സിയുടെ ഭാര്യ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അർജന്റീന സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിക്ക് വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഭാര്യ അന്റോണല റൊക്കൂസോ. ഇത്രയും വർഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് അനുഭവിച്ചതെന്നും ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാമെന്നും ഒരിക്കലും തളരാതെ ലക്ഷ്യം നേടും വരെ പോരാടാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിന് നന്ദിയെന്നും അവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മെസ്സിക്കും മൂന്ന് മക്കൾക്കുമൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കു​വെച്ചാണ് കുറിപ്പ്. ''എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല... ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഒരിക്കലും തളരാതെ അവസാനം വരെ പോരാടാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി. അവസാനം നിങ്ങൾ ലോക ചാമ്പ്യൻ ആയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും വർഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് അനുഭവിച്ചതെന്നും ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി അർജന്റീനയിലേക്ക് മടങ്ങാം'', എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്. 2014ൽ ജർമനിയോട് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ വഴങ്ങിയ ഏക ഗോളിന് തോറ്റ് മെസ്സിക്കും അർജന്റീനക്കും ലോകകപ്പ് തലനാരിഴക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. അന്ന് തുടങ്ങിയ കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഖത്തറിൽ ശുഭാന്ത്യമായിരിക്കുന്നത്. ഇത് സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഭാര്യയുടെ കുറിപ്പ്. Show Full Article

'We know what you've felt and wanted all these years'; Messi's wife with emotional note