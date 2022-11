cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോ​ഹ: ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ പ​ന്തു ത​ട്ടു​ന്ന എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ണ്ട്​ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക. ഗ്രൂ​പ്പ്​ റൗ​ണ്ടി​ൽ പു​റ​ത്താ​വു​ന്ന​വ​രും, പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​രും, ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ആ​ർ​ക്കെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യം വേ​ണ്ടാ.. ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പു​മാ​യി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു ത​ന്നെ. ആ​കെ 440 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ (3586 കോ​ടി രൂ​പ) എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി ഫി​ഫ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​യി ന​ൽ​കും. ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ 42 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റാ​ണ്​ സ​മ്മാ​നം. അ​ഥ​വാ 344 കോ​ടി രൂ​പ. ഫൈ​ന​ലി​ൽ തോ​റ്റ​വ​ർ​ക്കു​മു​ണ്ട്​ കീ​ശ​നി​റ​യെ കാ​ശ്. 245 കോ​ടി രൂ​പ സ​മ്മാ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, സ്വ​ർ​ണ ക​പ്പി​നോ​ളം വ​രി​ല്ല​ല്ലോ ഒ​രു കാ​ശും എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ, ഈ ​കാ​ശി​ലൊ​ന്നു​മ​ല്ല ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. 2018 റ​ഷ്യ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്ക 38 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റാ​യി​രു​ന്നു സ​മ്മാ​ന​ത്ത​ുക. ക്രി​ക്ക​റ്റെ​വി​ടെ..ഫു​ട്​​ബാ​ൾ എ​വി​ടെ ദോ​ഹ: ക​ളി​യു​ടെ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത പോ​ലെ ത​ന്നെ ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രു​ടെ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യി​ലു​മു​ണ്ട്​ ക്രി​ക്ക​റ്റും ഫു​ട്​​ബാ​ളും ത​മ്മി​ലെ അ​ജ​ഗ​ജാ​ന്ത​രം. 2019ലെ ​ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പും, ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 2022 ട്വ​ൻ​റി20 ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ലോ​ക​ക​പ്പും ജ​യി​ച്ച ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച സ​മ്മാ​ന തു​ക​യി​ലേ​റെ വ​രും ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്​ റൗ​ണ്ടി​ൽ പു​റ​ത്താ​വു​ന്ന ഒ​രു ടീ​മി​ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ്പ്​ റൗ​ണ്ടി​ൽ പു​റ​ത്താ​വ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 90 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ എ​ങ്കി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട്​ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്​ കി​ട്ടി​യ​ത്​ വെ​റും 56 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ. ട്വ​ൻ​റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വ​ക​യി​ൽ 16 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റും, 2019 ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വ​ക​യി​ൽ 40 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റും. റ​ണ്ണേ​ഴ്​​സ്​ അ​പ്പി​ന്​ 20 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ, സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ തോ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക്​ എ​ട്ട്​ ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ വീ​ത​വു​മാ​ണ്​ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക. Show Full Article

News Summary -

How much is the prize for teams in Qatar World Cup?