Madhyamam
    Football
    18 Oct 2025 11:38 AM IST
    

    ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ ടീം

    ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 52ാം സ്ഥാ​ന​വും അ​റ​ബ്, ഏ​ഷ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി
    qatar football team
    ഖത്തർ ഫുട്ബാൾ ടീം

    ദോ​ഹ: ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലെ ഫി​ഫ ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം. ​ഫി​ഫ ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 52ാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി​യ ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടീം ​അ​റ​ബ്, ഏ​ഷ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ര​ണ്ടു​ ത​വ​ണ ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം യു.​എ​സ്, കാ​ന​ഡ, മെ​ക്സി​ക്കോ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഏ​ഷ്യ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ്രൂ​പ് എ ​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി ടി​ക്ക​റ്റു​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ 2-1ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ഒ​മാ​നെ​തി​രെ സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി​യ ഖ​ത്ത​റി​ന് നാ​ല് പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച് ​ആ​കെ 1,461.6 പോ​യ​ന്റു​ക​ളാ​ണ്​ നേ​ടാ​നാ​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഫി​ഫ ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ സ്പെ​യി​ൻ 1,880.76 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന 1,872.43 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഒ​രു സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി.

    നേ​ര​ത്തേ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഫ്രാ​ൻ​സ് 1,862.71 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. 1,824.3 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തും 1,778 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്, ബ്ര​സീ​ൽ, ബെ​ൽ​ജി​യം, ഇ​റ്റ​ലി, ജ​ർ​മ​നി എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി. 1,710.11 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ 12ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള മൊ​റോ​ക്കോ​യാ​ണ് ​അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്.

    TAGS:footballFIFA RankingsQatar NewsQatar team
    News Summary - Qatar team improves position in FIFA rankings
