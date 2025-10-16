Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightആവേശത്തിൽ മുങ്ങി...
    Football
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 2:12 PM IST

    ആവേശത്തിൽ മുങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ; ആഘോഷമായി ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യതാനേട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ആവേശത്തിൽ മുങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ; ആഘോഷമായി ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യതാനേട്ടം
    cancel
    camera_alt

    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ഖ​ത്ത​ർ ടീ​മി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ദോ​ഹ: ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക്. ദോ​ഹ​യി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ 2-1ന് ​കീ​ഴ​ട​ക്കി​ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​തിന്റെ അതിരില്ലാത്ത ആവേശത്തിൽ ഖത്തർ. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ നേട്ടം ആഘോഷപൂർവമാണ് ഖത്തർ വരവേറ്റത്. കാത്തിരുന്ന മുഹൂർത്തം സമാഗതമായതോടെ സൂഖ് വാഖിഫ് ഉൾപ്പെടെ ഖത്തറി​ന്റെ തെരുവുകൾ കളിക്കമ്പക്കാരുടെ ആവേശപ്രകടനങ്ങൾക്ക് അരങ്ങായി മാറി. 2022ൽ ​ആ​തി​ഥേ​യ​രെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ച്ച ഖ​ത്ത​റി​ന് അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് ര​ണ്ടാം വി​ശ്വ​മേ​ള​യാ​യി മാ​റുകയാണ്.


    പ​ന്ത​ട​ക്ക​ത്തി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു​പി​ടി മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​ർ. അ​ന്നാ​ബി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ ത​ട​യാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. വ​ള​രെ ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ക​ളി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ പ​കു​തി ഗോ​ളൊ​ന്നും നേ​ടാ​തെ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ട​വേ​ള ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ഥ​യാ​കെ മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞു.

    ആ​തി​ഥേ​യ​രെന്ന നിലയിൽ ല​ഭി​ച്ച വ​ലി​യ ആ​രാ​ധ​ക പി​ന്തു​ണ​യെ​ന്ന നേ​ട്ടം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ക​ളി​യി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ട്. ക​ളി​ക്കാ​ർ മൈ​താ​ന​ത്ത് പൊ​രു​തു​മ്പോ​ൾ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. ഇ​​തോ​ടെ ഇ​രു വി​ങ്ങു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ന​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 49ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ക്റം അ​ഫീ​ഫ് എ​ടു​ത്ത ഫ്രീ​കി​ക്കി​ന് ത​ല വെ​ച്ച് ബൗ​ലം ഖൂ​ഖി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. ഗോ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കാ​നാ​യി യു.​എ.​ഇ ഇ​ര​മ്പി​ക്ക​യ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ 74ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ ര​ണ്ടാം ഗോ​ൾ. അ​ക്റം അ​ഫീ​ഫി​ത​ന്നെ​യെ​ടു​ത്ത സെ​റ്റ് പീ​സ് ഗോ​ളി​ലേ​ക്ക് ചെ​ത്തി​യി​ട്ട​ത് പ്ര​തി​രോ​ധ താ​രം പെ​ഡ്രോ മി​ഗ്വെ​ൽ.

    ഖ​ത്ത​ർ -യു.​എ.​ഇ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ മ​ത്സ​രം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ദോ​ഹ​യി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. ക​ളി​ക്കാ​ർ മൈ​താ​ന​ത്ത് പൊ​രു​തു​മ്പോ​ൾ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. പ​തി​ന​യ്യാ​യി​ര​ത്തി​ൽ അ​ധി​കം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ടി

    88ാം മി​നി​റ്റി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ എ​റി​ക് മെ​നെ​സി​സി​നെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​ന് താ​രി​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ചു​വ​പ്പു​കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ടു പു​റ​ത്തു​പോ​യി. ഇ​തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ 10 പേ​രി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി. 15 മി​നി​റ്റ് നീ​ണ്ട ഇ​ഞ്ചു​റി ടൈ​മി​ന്റെ എ​ട്ടാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഗോ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച് സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ദ്ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​രോ​ധം ഉ​ല​യാ​തെ​നി​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ മി​ക​വും ഗോ​ളി മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ബു​നാ​ദി​ന്റെ ജാ​ഗ്ര​ത​യും ഖ​ത്ത​റി​ന് 2026ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ടി​ക്ക​റ്റ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നെ​തി​രെ സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി​യും ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ബൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാം. തോ​റ്റെ​ങ്കി​ലും പ്ലേ ​ഓ​ഫി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് ഇ​നി​യും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ന് അ​മീ​റി​ന്റെ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ദോ​ഹ: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബോ​ൾ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ലു​സൈ​ൽ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും അ​മീ​റി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യാ​രു​ന്നു.

    ലോ​ക​ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന അ​മീ​ർ, ക​ളി​ക്കാ​രെ​യും അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ്, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ​യും ഫു​ട്ബാ​ൾ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി, യു​വ​ജ​ന -കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​സിം ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ, നി​ര​വ​ധി മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രും സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലു​സൈ​ൽ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    നേ​ര​ത്തേ 2026 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നെ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കാ​യി​ക നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​വും അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി എ​ക്‌​സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ അ​മീ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യം ആ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ 2-1ന് ​നേ​ടി​യ വി​ജ​യി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക, മെ​ക്സി​ക്കോ, കാ​ന​ഡ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsFIFA World CupQatarWorld Cup qualification match
    News Summary - Qatar makes history; qualifies for World Cup
    Similar News
    Next Story
    X