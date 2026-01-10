Begin typing your search above and press return to search.
    ഫ്ര​ഞ്ച് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​രീ​ടം പി.​എ​സ്.​ജി​ക്ക്; മാ​ർ​സെ​യി​ലി​നെ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    ഫ്ര​ഞ്ച് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​രീ​ടം പി.​എ​സ്.​ജി​ക്ക്; മാ​ർ​സെ​യി​ലി​നെ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ഫ്ര​ഞ്ച് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​രീ​ട​വു​മാ​യി പി.​എ​സ്.​ജി ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജാ​ബി​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തെ തീ​പി​ടി​പ്പി​ച്ച പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ മാ​ർ​സെ​യി​ലി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി പാ​രീ​സ് സെ​ന്റ് ജെ​ർ​മെ​യ്ൻ (പി.​എ​സ്.​ജി) ടീ​മി​ന് ഫ്ര​ഞ്ച് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​രീ​ടം. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ജാ​ബി​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ പെ​നാ​ൽ​ട്ടി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പി.​എ​സ്.​ജി കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട​ത്.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ത​ണു​ത്ത രാ​ത്രി​യി​ലും സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ ഉ​ണ​ർ​ന്നു​ക​ളി​ച്ച ടീ​മു​ക​ൾ മ​ൽ​സ​ര​ത്തെ ചൂ​ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പി‌.​എ​സ്‌.​ജി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പ​തി​മൂ​ന്നാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​വ​ർ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം മാ​ർ​സെ​യി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​നു​ള്ള ശ്ര​മം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. 75ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഗോ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി സ്കോ​ർ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു.

    87ാം മി​നി​റ്റി​ൽ പി.​എ​സ്.​ജി​യെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച് മാ​ർ​സെ​യി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​യി ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞ പി.​എ​സ്.​ജി അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​മ​നി​ല നേ​ടി മ​ത്സ​രം പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി. ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സേ​വു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി പി.​എ​സ്.​ജി​യു​ടെ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ 4-1 ന്റെ ​ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ വി​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​രു​ന്നെ​ത്തി​യ മ​ൽ​സ​ര​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ന് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ മു​മ്പ് പ്ര​ത്യേ​ക വി​നോ​ദ, ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ലും 52,000ത്തി​ല​ധി​കം കാ​ണി​ക​ളാ​ണ് മ​ൽ​സ​രം കാ​ണാ​ൻ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:MarseilleSports NewsPSG clubFrench Super Cup
