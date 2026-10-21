നാലടിച്ച് ബാഴ്സയെ വീഴ്ത്തി പി.എസ്.ജി; കാറ്റാലൻ ടീമിന്റെ 11 മത്സരങ്ങളിലെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് വിരാമംtext_fields
പാരിസ്: യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ആറ് ഗോളുകൾ പിറന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ബാഴ്സലോണയെ വീഴ്ത്തി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാരിസ് സെന്റ് ജെർമെയ്ൻ (പിഎസ്ജി). സ്വന്തം തട്ടകമായ പാർക്ക് ഡി പ്രിൻസസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ നാലു ഗോളുകൾക്കാണ് ഫ്രഞ്ച് വമ്പന്മാർ ബാഴ്സയെ തകർത്തുവിട്ടത്. ഡെസിറെ ദൂവേ, ലൂക്കാസ് ഹെർണാണ്ടസ്, വിറ്റിഞ്ഞ, ഫാബിയൻ റൂയിസ് എന്നിവർ പി.എസ്.ജിക്കായി വലകുലുക്കിയപ്പോൾ, ചാവി എസ്പാർട്ടും ലാമിൻ യമാലുമാണ് ബാഴ്സയുടെ മറുപടി ഗോളുകൾ നേടിയത്. ഈ പരാജയത്തോടെ ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ തോൽവിയറിയാതെ കുതിച്ചുവന്ന ബാഴ്സലോണയുടെ 11 മത്സരങ്ങളുടെ അപരാജിത റെക്കോർഡിനാണ് അവസാനമായത്.
തുടക്കം മുതലേ ഹൈ-പ്രസിങ് തന്ത്രങ്ങളുമായി ബാഴ്സലോണ പ്രതിരോധത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനാണ് പി.എസ്.ജി പരിശീലകൻ ശ്രമിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ 79-ാം സെക്കൻഡിൽ ഖ്വിച്ച ക്വാരത്സ്ഖെലിയയുടെ മനോഹരമായ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ച് പി.എസ്.ജി ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തുടക്കത്തിൽ ഒസ്മാനെ ഡെംബെലെ പരുക്കേറ്റ് മടങ്ങിയെങ്കിലും, 38-ാം മിനിറ്റിൽ ഡെസിറെ ദൂവേയിലൂടെ പി.എസ്.ജി മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ബാഴ്സ പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് മുന്നേറിയ ദൂവേ തൊടുത്ത തകർപ്പൻ ഷോട്ട് ബോക്സിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് വലയുടെ ഇടതു കോണിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ പൊരുതിക്കളിച്ച ബാഴ്സലോണ 55-ാം മിനിറ്റിൽ 19-കാരൻ ചാവി എസ്പാർട്ടിന്റെ ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഫിനിഷിലൂടെ സമനില പിടിച്ചു. എന്നാൽ 72-ാം മിനിറ്റിൽ കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന പന്ത് ഹെഡറിലൂടെ വലയിലാക്കി ലൂക്കാസ് ഹെർണാണ്ടസ് പി.എസ്.ജിയെ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിച്ചു. 79-ാം മിനിറ്റിൽ വാറെൻ സൈറെ-എമറിയെ വെട്ടിച്ച് മുന്നേറി ലാമിൻ യമാൽ നേടിയ ജീനിയസ് ഗോളിലൂടെ ബാഴ്സ വീണ്ടും ഒപ്പമെത്തിയെങ്കിലും (2–2), മിനിറ്റുകൾക്കകം വിറ്റിഞ്ഞ തൊടുത്ത അവിശ്വസനീയ വോളി പി.എസ്.ജിക്ക് ലീഡ് തിരിച്ചുനൽകി. പിന്നാലെ 86-ാം മിനിറ്റിൽ അഷ്റഫ് ഹക്കീമിയുടെ ലോ ക്രോസ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഫാബിയൻ റൂയിസ് പി.എസ്.ജിയുടെ ആധികാരിക വിജയം ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു.
വിജയത്തോടെ 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 പോയിന്റുമായി പി.എസ്.ജി ഗ്രൂപ്പിൽ തങ്ങളുടെ മേധാവിത്തം ഉറപ്പിച്ചു. തോൽവി വഴങ്ങിയ ബാഴ്സലോണ 6 പോയിന്റിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ പി.എസ്.ജി വിയ്യാറയലിനെയും ബാഴ്സലോണ സ്വന്തം തട്ടകമായ കാംപ് നുവിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ലയെയും നേരിടും.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register