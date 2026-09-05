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Madhyamam
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    തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ജയിക്കാനാവാതെ പി.എസ്.ജി; മൊണാക്കോയോടും തോറ്റു

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    തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ജയിക്കാനാവാതെ പി.എസ്.ജി; മൊണാക്കോയോടും തോറ്റു
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    പാരീസ് : നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പാരീസ് സെയ്ന്റ് ജെർമെയ്ന് (പി.എസ്.ജി) ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് 1-ൽ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന തുടക്കം. സീസണിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ജയം കണ്ടെത്താനാകാതെ ഉഴലുന്ന പി.എസ്.ജി, സ്വന്തം തട്ടകമായ പാർക് ഡി പ്രിൻസസിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മൊണാക്കോയോട് പരാജയപ്പെട്ടു. ആദ്യ പകുതിയിൽ മുന്നിട്ടുനിന്ന ശേഷമായിരുന്നു പാരീസ് ടീമിന്റെ വീഴ്ച.

    മത്സരത്തിന്റെ 31-ാം മിനിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മാർക്വിഞ്ഞോസിന്റെ മികച്ചൊരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പി.എസ്.ജി തന്നെയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച മൊണാക്കോ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ചു. 58-ാം മിനിറ്റിൽ ജോർദാൻ ടെസെയുടെ ക്രോസിൽ നിന്ന് ഫ്ലാവിയോ നാസിന്യോ മൊണാക്കോയുടെ സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് 72-ാം മിനിറ്റിൽ സ്റ്റാനിസ് ഇഡുംബോ തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഷോട്ട് പി.എസ്.ജി ഗോൾകീപ്പർ മത്‌വെ സഫോനോവിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിൽ കയറിയതോടെ മൊണാക്കോ അവിശ്വസനീയ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. 2021 മാർച്ചിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ആദ്യപകുതിയിൽ മുന്നിട്ടുനിന്ന ശേഷം പി.എസ്.ജി ഒരു ലീഗ് മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്.

    തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയത്തോടെ മൊണാക്കോ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ, ജയമില്ലാതെ ഉഴലുന്ന ലൂയിസ് എൻറിക്വെയുടെ പി.എസ്.ജി പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ചാമ്പ്യൻമാരായ പി.എസ്.ജിയുടെ ഈ പതനം ആരാധകരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.

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    News Summary - PSG Suffers Shock Defeat to Monaco in Ligue 1 Extending Winless Streak
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